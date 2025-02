Simone Cristicchi canta Battiato? Ódio vermelho e fluxo de insulto: "Você sabe como a esposa dele é chamada?"

Do tiro tradicional de pombo até o “tiro para Simone Cristicchi“. Muito apreciado pelos críticos por sua música na corrida para Festival de Sanremo” Se você é pequenoPor mais que abrisse as mídias sociais pelo público “esquerda -asa”, que o artista é “fascista”, ou por sua dedicação em celebrar a memória das vítimas dos buracos de zinco. Ou, na melhor das hipóteses, ser um cantor “triste” que especula sobre uma doença como a de Alzheimer.

Preconceitos, não críticos. Que se repetem ainda mais livres e mais sensacionais na noite dos duetos, porque também trazem seu parceiro amargo. O cantor romano -nongwriter e o parceiro não têm medo de ambição e trazer um dos maiores sucessos de Franco Battiato bem como a obra -prima de toda a música italiana, Cura. Bitter também é um dos autores de Se você é pequenoUma das músicas que representa um lugar entre os cinco primeiros.

Em X, ler o desenho de comentários afiados e selvagens, muitas vezes fora do insulto, é francamente humilhante. “Será um grande artista Cristicchi, mas toda vez que me dá a sensação de alguém que viu a última vez que viu um banho, ainda havia o azul”, “Cristi”, um com certeza também !! “A música na corrida não foi suficiente … Cristicchi também era escolher uma cobertura leve … vamos pegar um martelo no dente”, “Cristicchi precisa de alguém que o leve com ele”, me deixa muito ruim que Cristicchi tem mostrou essa voz ao longo dos anos e com essa performance hoje e traz uma música (que quero dizer na corrida no festival, quero dizer) com um belo texto cantado de mim *** e por que ele jogou? Por que? !! “,” O sopro de vivacidade que Cristicchi nos dá nesta edição “,” A esposa de Simone Cristicchi se chama Amara. Ele ama a vida do sobrenome! Eu certifico -me de não envelhecer “, mas abra um RSA e quebre o CAZ *** O” NÃO: “Cristicchi é o clássico chamado em comum quando as folhas caem nas estradas do jardim”, “O remédio é minha música do coração e sempre coloca meus arrepios frios, mas amargo sim cristicchi no (ele matou a música) “.