Sinais para 19 de janeiro: Não tire nada de casa – isso levará à falência

Também houve sinais para este dia: as donas de casa limparam suas casas de todas as coisas ruins que se acumularam ao longo do ano. Varreram o lixo, varreram o chão, queimaram pertences velhos e prepararam um jantar festivo que lembrava o Natal. Havia um prato com água e moedas. Se você encontrasse uma moeda no bolso naquele dia, você a jogaria em uma tigela de água benta. Eles beberam a água e fizeram um pedido. E quando o desejo se tornou realidade, a moeda da sorte foi dada ao mendigo.

Na Epifania tentamos fazer apenas boas ações; as más ações retornarão triplicadas. Havia um sinal de que ver uma estrela cadente na noite da Epifania significava que o seu desejo mais querido se tornaria realidade. Se você conhecer alguém nas férias, há uma chance de que essa pessoa se torne namorado ou noiva.

Se um prato ou copo quebrar, significa boa sorte, e se você se cortar ao coletá-lo, significa azar. Neste dia não se deixavam sapatos à porta; acreditava-se que assim você esqueceria o caminho para casa. Naquele dia era impossível tirar nada de casa – isso levaria à falência. Se estiver quente neste dia, você pode esperar uma colheita de grãos. Surgiu um vento forte ou começou uma tempestade de neve – para um ano de fome. À noite, há muitas estrelas no céu – muitas frutas e cogumelos são esperados nas florestas. Quando a lua cheia nasce neste dia, significa uma grande inundação de primavera.