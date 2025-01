Sindicatos alemães ameaçam fechar transportes e cuidados de saúde

As tensões no sector público estão novamente a aumentar na Alemanha. O sindicato Verdi, que representa cerca de 2,5 milhões de trabalhadores, disse estar pronto para convocar greves generalizadas se novas condições salariais não pudessem ser acordadas com os empregadores. Estamos falando de funcionários de estruturas federais e municipais: desde instituições de ensino até o setor de saúde e empresas de eliminação de resíduos. O presidente do Verdi, Frank Wernecke, afirma-o claramente: estas são condições de trabalho dignas para milhões de profissionais.

Segundo o sindicato, o principal objetivo das negociações é obter um aumento salarial de 8% (mas não inferior a 350 euros mensais). Além disso, Verdi insiste nas seguintes condições:

Bónus adicionais para “actividades particularmente intensas”, que se tornaram particularmente visíveis num contexto de escassez de pessoal.

Aumento dos pagamentos para estudantes (Auszubildende) em formação em instituições governamentais.

Três dias de folga adicionais para todos os funcionários para compensar o aumento da carga de trabalho e ajudar a melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Reduzir a semana de trabalho de 40 ou 41 horas para 39 horas – segundo Verdi, isso ajudará a restaurar a atratividade do setor público e evitará que os funcionários fujam para o setor privado.

Segundo Wernecke, muitos funcionários já estão no limite porque sofrem as consequências de vagas não preenchidas e de falta crônica de pessoal. Espera-se que tais medidas decisivas aumentem a competitividade das agências governamentais no mercado de trabalho.

Aviso aos empregadores

As negociações começam esta semana e o segundo turno acontecerá no dia 17 de fevereiro, bem a tempo das eleições gerais. Wernecke, em entrevista à SZ, aposta num acordo pacífico, mas não esconde que Verdi tem tudo para “liderar um ataque bem-sucedido”.

Agora a decisão cabe aos empregadores. Se uma proposta aceitável não for recebida antes do segundo turno, os protestos poderão se espalhar, disse Wernecke.

Segundo o Tagesschau, o agravamento da situação nas agências governamentais poderá afectar muitos sectores. Verdi já está a negociar salários mais elevados com a Deutsche Post e paralisações nos transportes públicos locais não podem ser descartadas paralelamente, especialmente se os empregadores mostrarem passividade.

Como não prejudicar as eleições

O tema das greves no período que antecede as eleições é particularmente delicado: existe o risco de as manifestações paralisarem as infra-estruturas e afectarem a participação. No entanto, Frank Wernecke sublinha que os sindicatos farão todo o possível para garantir que as eleições decorram sem problemas e com elevada participação, porque esta é a base da democracia. Ele observa, porém, que a ausência de compromisso nas negociações não exclui possíveis ações em outros setores.

Transporte no epicentro

O debate mais acalorado diz respeito ao sector dos transportes. “Tudo está fervendo” ali, por isso é difícil descartar um protesto em grande escala, como aconteceu há dois anos. Depois, uma greve conjunta de Verdi e do Sindicato dos Ferroviários e dos Transportes (EVG) efetivamente “congelou” os transportes públicos.

Segundo especialistas citados pela Der Spiegel, tal suspensão dos trabalhos no sector dos transportes pode levar a graves problemas logísticos, especialmente se as greves forem prolongadas e coincidirem com acontecimentos económicos ou políticos importantes.

O futuro do setor público: para que se preparar?

A situação durante as negociações evoluirá rapidamente:

A primeira reunião de representantes sindicais e patronais está marcada para o início da semana;

A segunda volta crucial terá lugar em 17 de Fevereiro, e é então que o destino da “campanha de greve” de Verdi poderá ser determinado;

Possíveis protestos ameaçam perturbar os transportes públicos locais, bem como criar complicações nos serviços postais, nos cuidados de saúde e noutros serviços essenciais.

Wernecke sublinha que as pessoas que representa – 2,5 milhões de pessoas – estão “muito motivadas para defender os seus interesses”. Se um acordo não for alcançado rapidamente, o sector público poderá sofrer uma onda de greves em grande escala, que os observadores dizem que serão as mais graves dos últimos anos.

Procure um compromisso ou caminho para o conflito

Diante do superaquecimento do mercado de trabalho e da falta de especialistas qualificados entre os órgãos governamentais, Verdi espera um diálogo construtivo. No entanto, se não surgirem soluções de compromisso, a pressão poderá aumentar rapidamente – desde protestos direccionados até uma greve abrangente que poderá paralisar parte do país.

Para o governo e os municípios, a questão é aguda: ou encontrar uma forma de aumentar a competitividade da função pública, ou enfrentar o crescente descontentamento de milhões de pessoas, sem as quais nem os hospitais, nem as escolas, nem os transportes podem funcionar adequadamente.

