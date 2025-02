Singy e Wild Scream: um perturbador Ornella vanoni de Fabio Fazio | Vídeo

Nós somos um Que horas fazO programa realizado por Fabio Fazio van de Negun, o episódio é o de domingo 16 de fevereiro. O festival Sanremo 2025 acaba de terminar, do qual o triunfo de Olly com o dele Balorda nostalgia.

E de Fazio confia no evento Ariston. Uma das maneiras pelas quais se repete são os vídeos disso Ornella vanoni quem olha no sofá junto com o Sanremo Colapsce e DiMartino. “Eu também trouxe todo o Kleenex, pessoal. Coloque que eu choro … oooh! Estou falando com você”, Fali começa Vanoni.

Um bom, um plugue após o outro. “Se eu sei Tony Effe? Não, eu não conheço ninguém. “Então mostre as imagens o que aconteceu durante o desempenho de As cores: Lorenzo UrciulloAka Colapesce, levanta -se do banco, por exemplo, DiMartino explica: “Lorenzo leva mal com os Kolors”. E Vanoni: “Quem é Lorenzo?”. Momentos de perplexidade e risadas no estúdio.





Claro aqui está o momento Talvez mais icônico entre todos aqueles mostrados: Primeiro andar de Ornella vanoni, bocejo e gritos selvagens. Todo mundo ri. “Eu deixo você, você faz o que quiser”, diz Vanoni, que remove os sapatos e, logo após a meia -noite, cumprimenta e sai.