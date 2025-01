Sinner derruba Rune após uma partida maluca: o chute lendário que cativou o Aberto da Austrália

Uma partida maluca, mas no final Jannik Sinner saiu vitorioso. O italiano número 1 do mundo chegou às quartas de final do Aberto da Austrália ao vencer o dinamarquês Holger Rune (número 13 do ranking ATP) em quatro sets com um placar de 6-3 3-6 6-3 6-2. Nas quartas de final, Sinner, atual detentor do título, enfrentará o vencedor da partida entre o americano Alex Michelsen e o australiano Alex De Minaur.

Muita coisa está acontecendo em quadra: Jannik vence bem o primeiro set, depois desmaia no segundo e sofre no início do terceiro. Momento muito difícil para o tinto de San Candido: sofrimento, dor de estômago, busca constante de refresco até enfiar a cabeça no recipiente cheio de gelo para bebidas. No seu “corner”, os treinadores Vagnozzi e Cahill estão irritados e preocupados. Ele revive o pesadelo da doença estomacal que o fez perder para o russo Medvedev em Wimbledon.

No terceiro set, Sinner requer intervenção médica, mas se mantém forte e marca um ponto lendário ao cancelar um break point para Rune. Seu saque poderoso destrói a rede, obrigando os funcionários da quadra a intervir para montá-la novamente. É necessário um intervalo de 20 minutos e, quando a partida recomeça, Rune literalmente “desaparece” da partida, com o quarto set se tornando uma formalidade.