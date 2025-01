"Sinner desqualificado? Porque estou confiante": Binaghi, Tam Tam Crazy on Wada

Um excelente caminho que do tênis italiano até o fim Aberto da Austrália. Jannik Sinner Vencedor do torneio, Lorenzo Sonego, que chegou às quartas de final. Para Angelo Binaghi, presidente da Federtnis, foi um excelente caminho que Van Melbourne: “Nós até conseguimos fazer melhor – suas palavras na entrevista com Corriere Dello Sport – Sonego nas quartas de final, museus na terceira rodada, o duplo no The the Duplo na final. Como estávamos acostumados, teria sido um triunfo mesmo sem Jannik. O que devo fazer? Peça a esses caras que parem de ganhar? E se o Sinner não estivesse lá, seríamos o mesmo aqui para conversar sobre o grande crescimento do tênis italiano e o Aberto da Austrália demonstrá -lo.

O próprio presidente disse que estava “confiante” sobre a punição que chegará no caso em abril TrevoEle vê Jannik Sinner no meio. “Não tenho elementos importantes da novidade em comparação com o que sabemos, mas no final estou convencido de que o senso comum prevalecerá”, seus pensamentos.





Sempre segundo BinaghiPara o crescimento de um tenista “É essencial aumentar sua equipe, dependendo de especialistas de grande competência em todos os setoras”. Um ataque que não é muito afogado para Riccardo Piatti, ex -técnico do pecador com quem o Ligúria interrompeu o relacionamento em 2022: “Eu não o reduzi ou negei, quero sublinhá -lo – disse Binaghi – Disjes é um dos O melhor no melhor do melhor em seu papel, mas as necessidades são diferentes e, de qualquer forma, ninguém os impediria de fazer parte de uma extensa equipe “.

O papel de FederaçãoEm tudo isso, “é transmitir esta mensagem sem que ninguém aceite mal, o crescimento das contagens de atletas – Binaghi concluiu – também estamos dispostos a apoiar seus custos, mesmo que o problema econômico seja realmente relativo aos jogadores de um determinado nível seja Nunca como hoje devemos ser capazes de contar com grandes experiências.