Sinner desqualificado, primeira posição da classificação que está em risco? O que pode acontecer: vozes pesadas

‘Este caso me pesou agora Quase um ano E o processo ainda teve muito tempo para terminar com uma decisão que só poderia chegar ao final do ano. Sempre concordei em ser responsável pela minha equipe e percebo que as regras rígidas da WADA são uma proteção importante para o esporte que eu amo. Com base nisso, aceitei a oferta da WADA para resolver esses procedimentos com base em um 3 meses bem“.

Com estas palavras Jannik Sinner Ele comunicou ao mundo que aceitou o acordo com a WADA. Isso significa que permanece três meses longe dos campos de jogo: de 9 de fevereiro a 4 de maio. Traduzido, o azul terá que desistir de muitos torneios. Um exemplo? Os Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madri. O Os pontos serão um total de 1600 (1000 para a vitória de Miami non Defense, 400 para a semifinal de Montecarlo e 200 para as quartas de final em Madri). Mas, felizmente, ele terá a chance de tocar o Grand Slam.





Mas quanto retornará ao campo sempre será o número um no ranking? Provavelmente sim. Mas não está claro. Sinner chegará a Roma – onde o internacional será realizado – com 9740 pontos. É por isso que Zverev e Alcaraz podem superar o aritmeticamente. Mas, na realidade, é muito difícil acontecer.