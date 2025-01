Sinner e Cahill pegos no corredor, marquem suas palavras: o que este vídeo revela | Olhar

Uma despedida que vai pesar como uma pedra no final da temporada, tanto em termos de crescimento quanto de crescimento Jannik Pecador tinha que agradecer pelo enorme valor humano e Darren Cahill teve e ainda tem em relação a ele. Em uma partida muito dura, como a que foi vencida em quatro sets contra Runa Holgerapesar de um intervalo médico de onze minutos devido a náuseas e problemas estomacais, o técnico australiano fez um gesto doce, quase paternal, para Jannik.

Vendo que estava com grandes dificuldades físicas numa partida onde o calor ameaçava causar baixas, Cahill aproximou-se do número um do mundo, cobriu-lhe o ombro com a toalha e acompanhou-o pelo corredor do estádio. Arena Rod Laverquase reconfortante.

Um vídeo feito por um usuário das redes sociais demonstra tudo isso, com a legenda: “O interesse de Darren no banco de Jannik explicado de forma muito simples e sem usar palavras. dizer.” despedindo-se de Jannik para se aposentar e se dedicar à família. Jannik anunciou isso durante o Aberto da Austrália, após derrotar em quatro sets Tristan Schoolkate.





Uma despedida, a de Cahill, aquela Mats Wilandersete vezes campeão de Slam e agora comentarista, tentou explicar em entrevista recente: “Cahill está em turnê desde 1980, são 45 anos de viagens para ele – disse o ex-tenista sueco –. Acho que ele precisa de uma pausa, pois completa 60 anos este ano. Não estou tão surpreso com esta declaração de Sinner. Agora Jannik é um jogador completo e essa era a missão.” Segundo Wilander, o professor “ensinou ao aluno tudo o que ele sabe e tudo o que pode fazer – concluiu – tenho certeza que Darren e Jannik manterão contato, mesmo assim. ele não estará fisicamente presente com ele: é claro que assistirá aos seus jogos na televisão e haverá telefonemas aqui e ali: tenho certeza disso”.