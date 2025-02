"Sinner pode dar a Kyrgios uma lição": Agora há a data, quando Jannik irá humilhar

Criticado em diferentes ocasiões antes do Aberto da AustráliaPela suposta positividade para o doping ligado ao caso Clostebol, e agora ainda centralmente em possíveis críticas de que Nick Kyrgios enfrentou com muita frequência. Jannik Sinner conseguiu deixar a Austrália com raiva no próximo torneio ATP 500 em Doha, no Catar, em um torneio com o qual ele pode estender os quadrinhos vencedores nas partidas de concreto, que começou em outubro passado nos mestres de Xangai e continuou na Finals ATP na final do ATP em Turim, em Davis Cup E All’Australian Open.

O Pitese de 23 anos pode de fato superar o rival em duas estatísticas em relação aos jogos e torneios que são jogados no concreto. Tanto o pecador quanto os kyrgios têm a mesma porcentagem de vitórias (82%). No azul, portanto, seria suficiente superar as duas primeiras rodadas para cansá -lo ainda mais e superar o rival. Trionfare em Doha, por outro lado, alcançaria o pecador Kyrgios, também no número de 500 torneios sobre o jejum. O australiano se impôs em Tóquio 2016, Acapulco 2019 e Washington 2019 e 2022. Na capital americana, Sinner conquistou seus primeiros 500 em 2021 e chegou em efeitos no concreto com o Viena-Pechino 2023 Brace E Roterdã 2024. Uma recuperação que poderia ter chegado se Jannik não tivesse perdido na final de Pequim contra a Alcaraz.





Enquanto isso, Jannik está se preparando para Doha, em um vídeo em suas redes sociais que você o vê treinando sobre concreto, em treinamento. Os empates são o número 1 da Série 1, enquanto o rival Carlos Alcaraz número 2. Isso significa que os dois só podem se enfrentar na final. Também no placar Alex de Minaur, Novak Djokovic, Daniil Medvedev e Andrey Rublev.