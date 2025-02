Sinner-Wada, Acordo para o Caso Clostebol: Desqualificação de 3 meses

Jannik Sinner e a Agência Mundial Anti -Doping (WADA) Eles concordaram que a sanção de que o número um no mundo terá que servir no caso Clostebol, pelo qual ele foi absolvido no verão passado pela ITIA (Agência Internacional de Integridade de Tênis). Com base nesse elogio consensual, a profissão para a sacola de Tas: nenhuma audiência de 16 a 17 de abril. Sinner permanece estacionário de 9 de fevereiro a 4 de maio (mas ele pode treinar de 13 de abril). Ele vai pular 4 mestre 1000, mas ele poderia voltar ao campo em Roma