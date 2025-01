Sinner-Zverev, lama da Alemanha e tensões crescentes. Velocidade dos chutes, as 3 figuras-chave da final

Leonardo Iannacci 26 de janeiro de 2025

O tênis é um esporte que até Euclides teria exaltado. Interpretá-lo da melhor forma possível exigiria uma excelente preparação matemática e tendo em vista a mais emocionante manhã de domingo do início de 2025 tentamos ver as cartas da final do Aberto da Austrália entre Sinner e Zverev (ao vivo a partir das 9h30 nos canais Eurosport de Sky e Dazn e, ao ar livre, no Nine). Fazemo-lo estudando dados, números, cifras e percentagens que comparam os tiroleses do sul e os alemães com o sangue bolchevique. Ponto de partida: do ponto de vista físico e técnico-tático, o número 1 do ranking ATP e o número 2 acabam no raio X: ou seja, excelência atual. E deveria ser grandioso, mesmo que o Das Bild, o jornal mais conhecido da Alemanha, tenha publicado ontem um ataque ultrajante a Jannik, trazendo à tona o agora empoeirado caso Clostebol “que foi varrido para debaixo do tapete pela ATP”. Ouçam como continua o artigo vergonhosamente desestabilizador: «No final há a sombra do doping, escandaloso. Uma farsa, não deveria ser tocada.”

Gostaríamos de sublinhar uma punhalada nas costas desprezível e sobretudo desmotivada por parte de criminosos malvados.

AR LIMPO

Para respirar ar puro, voltamos à numerologia do tênis para escrever a final: Sinner é seis anos mais novo (23 a 29), pesa menos (78 kg a 90) e o torna alguns centímetros mais alto (193 a 198) que Zverev. Venceu duas partidas e perdeu quatro para Sasha, mas está à frente nos Slams que venceu (2 a 0, Melbourne e US Open 2024) e também em Davis (2 a 0).

Considerando a idade, Zverev está na frente dos torneios ATP no tabuleiro (23-18), mas perde mais em partidas disputadas como profissional: Sinner está no circuito desde 2018 e tem 269 vitórias contra 80 nocautes (mas ele está na série aberta 18 encontros). Zverev, profissional desde 2012, soma 470 vitórias e 198 derrotas.

Esta manhã, o fenómeno Sesto terá de estar atento ao serviço do alemão: em Melbourne, Sasha serve muito bem e tem 64 ases, contra 53 de Jannik que, ao mudar a técnica de serviço, adapta-a. Em termos de sets, o placar é desigual porque Zverev conquistou a semifinal ao retirar Djokovic: venceu 16 e perdeu 2 para Humbert e Paul, enquanto o número 1 do ranking está 18-3. perdeu sets contra Jarry, Schoolkate, Runes.

FIGURAS

Já que gostamos muito de números, aqui estão alguns números de velocidade para três arremessos essenciais que farão a diferença na noite australiana: a primeira bola de serviço de Jannik viaja a uma média de 204 quilômetros por hora, a de Zverev é um pouco mais explosiva, atingindo 207 quilômetros por hora por hora. O forehand do italiano chega a 123 km/h contra os 105 do alemão, o backhand de Zverev chega a 121 km/h, o do campeão de Melbourne 2024 para em 117. Se Jannik tiver que ter medo do backhand diagonal e da primeira bola de Sasha, o alemão só pode sofrer com nossos rebatidas, sua clareza mental nos momentos quentes e as rotações do saque. Os dois não irão à rede com frequência.

O passo da final de simples para a final de duplas é curto e infelizmente doloroso. O titular de ontem, com os nossos Andrea Vavassori e Simone Bolelli no redde rationem contra o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten, foi indigesto. Depois de se enganarem no longuíssimo tie-break (18-16) vencido no final do primeiro set, os dois azuis desabaram no segundo e principalmente no terceiro set (6-7, 3-6). . Vergonha. O Women’s Slam também foi decidido na Rod Laver Arena: a americana Madison Keys venceu surpreendentemente por 6-3, 2-6, 7-6, interrompendo a série de triunfos de Aryna Sabalenka. “Superei o pânico do fracasso”, disse o americano. Bom.