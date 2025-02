Sinto muito, mas acho que a tendência de cor na bolsa aprovada pela garota é ainda melhor que Bordeaux

Eu não sei sobre você, mas realmente aprecio o guarda -roupa da temporada Mikey Madison Rewards. Nomeado do Oscar (por seu principal papel em Aor) A garota estava ocupada promovendo o filme, e suas roupas para cada aparência eram perfeitas e cheias de tendências portáteis. (Parabéns ao estilista Jamie Mizrahi.)

Durante sua estadia em Londres no início desta semana, Madison foi fotografada com uma roupa sofisticada completamente negra, acentuada com uma bolsa em uma das minhas tendências de cores favoritas: Olive Green. (Deve -se notar que os sapatos de casaco e Madison também eram verdes de azeitona.) Como você provavelmente sabe, as sacolas de Bordeaux eram praticamente tudo o que podíamos conversar no ano passado. Eles são certamente chiques e sempre uma tendência, mas acho que as sacolas verdes de azeitona são ainda mais atemporais e versáteis. Eles parecerão tão apropriados no verão quanto no meio do inverno.

Com isso, continue rolando para seguir o avanço de Mikey Madison e comprar algumas das minhas bolsas de oliveira favoritas no mercado.

Em Mikey Madison: Frente Ferragamo Cinta (US $ 2450) e sapatos

Comprar sacolas verdes de oliveira

Saint Laurent 5 A 7 ysl pequeno vagabundo em couro macio suave no músico leve

Reforma Bolsa patrizal surpresa em Leccio camurça

Ferragamo Saco de cinta de couro pequena em verde azeitona

St. Agni Boa boa bolsa

Proenza Schouler Bolsa de tampa de camurça doce doce

Atordoado MAUDE BOWLER BACO NO LARVO

Bottega Veneta Mini Wallace Intrecciato Couro Saco de ombro em verde escuro

JW PEI Thea Top Handle Gols Dark Olive Bag

Loewe Bolsa de ombro de couro médio de flamenco em verde cáqui escuro

Saint Laurent Voltaire mini couro de couro em verde