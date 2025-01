Siracusa: Prefeito Lentini, ‘condenado por agressão infame a um idoso, ele se recuperará rapidamente’

Palermo, 19 de janeiro. (Adnkronos) – “O Presidente da Câmara, juntamente com o Conselho, e o Primeiro-Ministro, juntamente com toda a Câmara Municipal, condenam veementemente o infame ataque cometido hoje a um dos nossos concidadãos de setenta e dois anos por dois criminosos, que depois de tentarem tirar dinheiro dele para extorquir, quando o homem recusou, eles literalmente o massacraram, deixando-o gravemente ferido no chão na via pública. Foi o que disse o prefeito de Lentini (Siracusa), Rosario Lo Faro, após o assalto ao idoso gravemente ferido.

“Um ato de barbárie, insuportável para toda a comunidade Lentini, que ultrapassa todos os limites da tolerância, e contra o qual o município de Lentini, uma vez levados à justiça os dois criminosos, não hesitará em tornar-se parte civil no processo com o objetivo de pedir a pena máxima – diz – Por fim, interpretando o pensamento da cidade, esperamos que a vítima se recupere o mais rápido possível para voltar ao carinho de sua família”.