Síria reduzirá tarifas para produtos turcos

Síria Ele decidiu descer Taxas em 269 Produtos turcosMinistro do Comércio de Türkiye Omer bolat Ele disse na segunda -feira.

“Na quinta -feira, no primeiro vôo da Turkish Airlines para Damasco, enviamos Damasco uma equipe técnica de acordos alfandegários e internacionais”, disse Bolat em uma conferência.

“Como resultado de negociações com os ministérios da economia, costumes e comércio, foi acordado revisar as tarifas de alguns produtos na Síria.

“A partir desta semana, a Síria decidiu reduzir tarifas na 269 Turk Síria”, disse ele. agregar.

Anteriormente, as novas autoridades sírias decidiram aplicar tarifas iguais em todas as portas de fronteira do lado sírio, a partir de janeiro deste ano.

O ministério anunciou na sexta -feira que um novo roteiro foi determinado entre os dois países para relações comerciais e econômicas que incluíram retomar as negociações para reativar o pacto de livre comércio, melhorar a cooperação econômica e comercial, reconstruir a Síria e colaborar na fronteira e costumes da cruzamento.