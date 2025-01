SAR rescindiu o acordo com a empresa russa no porto de Tartus

Em 2019, a Síria assinou um acordo com uma empresa russa para expandir o porto de Tartus, ao abrigo do qual planeava investir 500 milhões de dólares ao longo de quatro anos. No entanto, as novas autoridades do país decidiram cancelar este contrato. O Diretor da Alfândega da Tartus, Riyad Judi, anunciou isso em uma entrevista Al-Watan.

Ele observou que todas as receitas da gestão portuária serão usadas para apoiar o estado sírio e os trabalhadores retornarão à gestão local.

O lado sírio também realizará a restauração de equipamentos obsoletos que tenham sido utilizados sem a devida atualização, conforme previsto no acordo.

O acordo previa um prazo de arrendamento de 49 anos e a modernização do porto de Tartous. Porém, segundo Judy, o porto está praticamente “paralisado” devido aos altos impostos e ao alto custo dos serviços logísticos. Para uma série de mercadorias, os direitos aduaneiros foram reduzidos em 60%.

Anteriormente, a Síria proibiu a importação de mercadorias da Rússia, de Israel e do Irão.