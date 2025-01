Sisi do Egito saúda acordo de cessar-fogo em Gaza

presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi congratulou-se com um acordo sobre Cessar-fogo na Faixa de Gaza entre Israel e Hamasque foi alcançado após mais de um ano de intensas negociações com mediadores egípcios, catarianos e americanos.

“Saúdo o acordo de cessar-fogo em Gaza, depois de mais de um ano de esforços árduos, mediados pelo Egipto, pelo Qatar e pelos Estados Unidos”, disse ele nas redes sociais.

Ele destacou a necessidade urgente de entregar ajuda humanitária a Gaza. “Este acordo destaca a importância de fornecer rapidamente ajuda crítica ao povo de Gaza para enfrentar a catástrofe humanitária em curso, sem quaisquer obstáculos, até que a paz sustentável seja alcançada através de uma solução de dois Estados”, disse ele.

Sisi reafirmou o compromisso do Egipto em apoiar uma paz justa, permanecendo um parceiro forte na sua concretização e defendendo os direitos legítimos do povo palestiniano.

O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, confirmou o acordo em uma entrevista coletiva em Doha, marcada para começar no domingo.

Ele descreveu a primeira fase, que durará 42 dias e incluirá a libertação de 33 detidos israelenses em troca de vários prisioneiros palestinos.

O anúncio surge no 467º dia do genocídio de Israel contra Gaza, que, com o apoio dos EUA, já provocou mais de 156 mil vítimas, a maioria delas mulheres e crianças.

A guerra deixou mais de 11 mil pessoas desaparecidas, com uma destruição generalizada e uma crise humanitária que ceifou a vida de muitos idosos e crianças, num dos piores desastres humanitários globais dos últimos tempos.