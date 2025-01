Sistema FIR online Garudakshi para melhorar a gestão de crimes florestais em Karnataka – Karnataka News

O Departamento Florestal de Karnataka lançará um sistema FIR online inovador, ‘Garudakshi’, em 7 de janeiro, com o objetivo de reforçar os esforços do estado para combater crimes florestais e contra a vida selvagem. O novo sistema digital, que será inaugurado pelo Ministro das Florestas, Biologia e Meio Ambiente Ishwara B Khandre em Vidhana Soudha, visa agilizar o processo de apresentação de Primeiros Relatórios de Informação (FIRs) relacionados a crimes florestais.

Desenvolvido em colaboração com o Wild Life Trust of India (WTI), o software Garudakshi permitirá o tratamento on-line de casos de crimes florestais sob as Leis de Proteção de Florestas e Vida Selvagem. A iniciativa surge após sugestão do Ministro Khandre de digitalizar o processo FIR, seguindo movimento semelhante do Departamento de Polícia do Estado.

Atualmente, o sistema está sendo testado em cinco divisões florestais – Bengaluru City, Bengaluru Forest Patrol, Bhadravati, Sirsi e Malai Mahadeshwar Wildlife Division. Com base no seu sucesso, o software Garudakshi será gradualmente implementado em todas as divisões.

O Departamento Florestal de Karnataka também lançou uma abordagem inovadora para combater a invasão, utilizando uma combinação de imagens de satélite e inteligência artificial. Este sistema de alerta avançado ajuda as autoridades a monitorizar as atividades ilegais, incluindo o abate de árvores, monitorizando as alterações na cobertura florestal.

Khandre disse que o sistema de vigilância por satélite, desenvolvido pelo Centro de Aplicação de Sensoriamento Remoto do Estado de Karnataka (KSRSAC), permitirá ao departamento adotar uma política de tolerância zero em relação a invasões, garantindo ações rigorosas contra os infratores.