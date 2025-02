As tropas russas estão tentando retornar ao seu controle, o território da região da vala que ocupava as forças armadas. O presidente russo Vladimir Putin disse que o exército russo atravessou a fronteira com a Ucrânia na região de Kurk na noite de 19 de fevereiro. Ele não deu detalhes, apenas anunciando que “nossas tropas progrediram ao longo de toda a linha de contato”. No entanto, o serviço de fronteira estadual da Ucrânia relatou que as tentativas de romper a fronteira ucraniana pelas tropas russas pela região de Kursk não foram registradas. A equipe geral das forças armadas chamou as declarações de Putin com o recheio. A propaganda russa relata constantemente o sucesso das tropas russas na região do pau. A RIA Novosti distribuiu uma foto do sistema reativo russo (MLRS) “Cidade” do destacamento voluntário de Tiger de Primorya, feito em 11 de fevereiro na região de Kurka.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês poderiam ter notado, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.