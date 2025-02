Site de reivindicações de Vikatan da revista Tamil News bloqueada após o desenho animado do primeiro -ministro Narendra Modi, o primeiro -ministro MK Stalin Slams BJP

Vikatan, uma revista de notícias líder Tamil, disse que o centro bloqueou seu site depois que publicou desenhos animados do primeiro -ministro Narendra Modi para “destacar a questão dos índios que foram algemados e deportados dos Estados Unidos enquanto o primeiro -ministro permanecia em silêncio”.

Enquanto o primeiro -ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, condenou o site bloqueando e atacou o BJP por sua “natureza fascista”, o partido apresentou uma queixa formal contra a revista que o acusou de tentar difamar do primeiro -ministro.

Em comunicado oficial, Vikatan disse que “vários leitores relataram que não podem acessar o site do Vikatan. Não houve uma confirmação oficial de fontes do governo no site bloqueado”.

“Por quase um século, Vikatan manteve firmemente o apoio à liberdade de expressão. Sempre operamos com o princípio de defender a liberdade de expressão e continuaremos a fazê -lo. Ainda estamos tentando determinar as razões por trás do bloqueio de nosso Site, e eles estão abordando esse assunto com o ministério “, acrescentou.

Em um tweet em Tamil, Stalin disse no domingo: “O bloqueio da mídia por opiniões não é bom para a democracia. Este é um exemplo da natureza fascista do BJP”.

Ele também solicitou o desbloqueio imediato do site.

Por sua parte, o chefe do estado do BJP, K Annamalai, acusou Vikatan de ser um bico do DMK dominante de Tamil Nadu, sob o traje do jornalismo.

“O desenho animado publicado pela revista Vikatan mostrou o primeiro -ministro Narendra Modi em cadeias, sentado em uma cadeira ao lado do presidente dos Estados Unidos. A imagem da capa foi deliberadamente publicada para pintar uma imagem negativa de toda a viagem diplomática de nosso primeiro -ministro para agradar o governo dominante em Tamil Nadu e lançar uma sombra sobre o progresso diplomático feito pelo nosso primeiro -ministro Modi como resultado dessa viagem ” .

Em um tweet separado, ele também confirmou enviar duas queixas em relação ao assunto perante o Presidente do Conselho de Imprensa da Índia e o Ministro do Estado da União, L Murugan, para tomar “medidas rápidas contra a revista Vikatan por ser um porta -voz do DMK e publicar conteúdo ofensivo e fundamental.

K Carta de Annamalai ao Ministro de Estado L Murugan.

Estendendo seu apoio ao site de bloqueio de Vikatan, o líder do Tamil Nadu BJP, Wine P Selvam, disse: “O jornalismo deve ser responsável e não pode exagerar, especialmente em um momento em que o PM Modi ganhou elogios em todo o mundo suas capacidades administrativas”.