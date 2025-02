"Sj para petr": O grito do público para Rose -Schurk. Um insulto? Isso é o que significa

Rosas Ele encantou o teatro Ariston aqui Sanremo 2025. Seu desempenho foi muito apreciado pelo público na sala e também pelos telespectadores. Muitos notaram a atitude decisiva do cantor ao executar sua performance. Engajando em um vestido vermelho muito sensual, Rose -Schurk realmente conquistou a todos. Mas os fãs não apenas se ouviram após a apresentação, mas também antes. De fato, imediatamente após o lançamento canônico do título da música, dos autores e da apresentação do condutor, você pode ouvir um grito muito forte da platéia aqui: “SJ Na Petr”. Uma frase em Napolitan, que foi inicialmente interpretada nas mídias sociais como um insulto.

Nada mais errado. De fato, essa frase tem um significado preciso no dialeto Napolitano: “Você é uma pedra”, uma rocha. É um elogio para aqueles com um temperamento forte e muitas vezes sem escrúpulos na vida e também desafios exigentes, como os do desempenho, microfone na mão para milhões e milhões de espectadores. Além disso, a adrenalina de Sanremo para os cantores é exatamente a seguinte: em frente a um microfone, enquanto toda a Itália é ascolar e os avalia. Cinco minutos que valem muito mais do que um concerto para milhares de pessoas …