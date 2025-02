Anteriormente, o RG escreveu sobre a detenção de uma mãe grande que conseguiu receber um certificado de habitação por 24 milhões de rublos. Após uma reação ambígua nos canais de telegrama, o SK realizou uma auditoria e descobriu que a mulher deu a documentos falsos de funcionários públicos. Por exemplo, seguiu -se desses artigos que a família dificilmente acaba e recebe uma renda mínima. A família, que recebeu uma cidadania da Federação Russa há alguns anos, tinha até uma empresa lucrativa. Além disso, a mulher disse que 13 pessoas vivem em sua família em um apartamento com um quarto. De fato, seus familiares, que também estão registrados em coabitantes, não estão na Rússia.

Posteriormente, um processo criminal foi aberto com base no artigo 159 do Código Penal da Federação Russa “Fraude”. A decisão das autoridades de emitir um certificado foi cancelada. Durante a investigação, parecia que a família de empresários foi reconhecida como os pobres imediatamente dois comitês sob a administração local, liderados pelos vice -chefes do distrito da cidade. Por alguma razão, o funcionário público não fez nenhum pedido ao Centro de Migração do Ministério dos Assuntos Internos ou aprovou a inspeção tributária e a decisão. Isso foi qualificado como negligência, com base no artigo 293 do Código Penal da Federação Russa.

A pesquisa continua.