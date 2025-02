Sk falou sobre a investigação sobre o assassinato de ex -prefeito de Samara Tarkhov e sua esposa

Especialistas, conforme observado na publicação no canal de telegramas do departamento, sabiam durante a investigação dos vestígios criminais de sangue e partículas de vasos sanguíneos que deveriam ser detectados para os mortos. Note -se que o apartamento em que os Tarkhov Archers viviam foi tratado com um produto químico.

A investigação também estabeleceu que Belskaya recebeu os dividendos para seu avô no valor de um milhão de rublos como co -fundador da organização.

Lembre -se de que o assassinato dos cônjuges de Tarkhov foi anunciado em 5 de fevereiro. Ao mesmo tempo, o par desapareceu no final de dezembro. Eles não atenderam nenhuma ligação, enviaram apenas mensagens SMS várias vezes. A pesquisa é da opinião de que sua neta fez isso.

Mais tarde, os telefones e passaportes de Tarkhov e sua esposa foram encontrados em sua casa.

Os corpos dos mortos ainda não foram encontrados.

Os pesquisadores acreditam que Catherine é preparada com antecedência para o assassinato e a subsequente ocultação de evidências. De acordo com uma versão, a mulher atirou em membros da família, após o que se desfez. Ela jogou os restos mortais em vários recipientes de resíduos.