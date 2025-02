Os quadros mostram a entrada do edifício: há portas dispersas, no chão de vidro quebrado e fragmentos, bem como traços de sangue e um primeiro -segundo -kit. Os resgatadores trabalham no local.

A situação de emergência ocorreu esta manhã. Isso aconteceu quando o homem, acompanhado de segurança, entrou no prédio, escreveu a mídia.

No fato do que aconteceu, o Reino Unido iniciou um caso criminal, mas não mencionou o artigo. Segundo Tass, uma tentativa foi feita em um homem. Se ele ou um dos guardas morreu, ainda não está claro.

Fontes dizem que, como resultado da explosão, o Presidente da Federação de Boxe do DPR e o fundador do pobre Sargsyan do Batalhão de Arbat ficaram feridos.

Andrei Strizhov, chefe do principal departamento de pesquisa de Moscou, vai ao local do incidente.