O exército russo no condado de Rakhansky, na região de Kursk, deteve o soldado ucraniano suspeito de estar envolvido em crimes contra civis na vila de Porechnoye russo, disse Svetlana Petrenko, representante oficial do Comitê de Investigação da Rússia.

Segundo o SK, o detido é chamado Vladimir Parafilo, serviu na 92ª Brigada de Assalto Separado das Forças Armadas da Ucrânia. A investigação alega que, em 20 de dezembro de 2024, parafilo, executando seu comandante comandante com a assinatura de Antohka, matou um morador quieto em Porechny russa.

Durante o exame, cuja equipe foi publicada pelo Reino Unido, parafilo (de acordo com ele, ele tem 42 anos), ele diz que atravessou a fronteira da Rússia em dezembro e recebeu uma indicação do comando de ir para a porechny russa. Quando perguntado sobre o que as tarefas foram perguntadas em relação aos civis, Paraphilo responde: “Quem será – atire neles”. Depois disso, ele diz que atirou no fundo do comandante em 20 de dezembro.

O caso criminal foi aberto contra o parafílico e o comandante de sua empresa de acordo com um artigo sobre o ataque (“B” B Cláusula da Seção 3. Artigo 205 do Código Penal), disse SK. O Tribunal Distrital de Lenin prendeu parafilo em Kurska.

Em meados de janeiro, as autoridades russas anunciaram que, na vila de Porechnaya, na região de Kurk, de onde as unidades ucranianas foram expulsas uma semana antes, encontraram os restos de civis mortos pelo exército ucraniano. Inicialmente, a declaração do SK foi morta sete e, em seguida, o departamento informou que seu número aumentou para 22 pessoas. Em 25 de janeiro, o tribunal de Kurk prendeu o soldado das forças armadas da Ucrânia Yevgeny Fabrisenko. A investigação afirma que, junto com o segundo exército ucraniano, do final de setembro a novembro, ele matou pelo menos seis moradores da vila de Porechnoya russa. Além disso, o exército é acusado de estupro e “outras ações sexuais” contra seis mulheres que foram mortas.

No Centro de Supressão de Desinformação no Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, um vídeo publicado pelo time russo com “astroocidades de atroocity na região de Kurk” foi chamado “Continuação da campanha para a desinformação” da propaganda russa.

Publicação de “agência”, Estudado Enquanto a TV federal russa fala sobre assassinato civil na vila de Porechnoya russo, ele observa que existem algumas inconsistências na versão oficial da Rússia. Os jornalistas encontraram um herói da entrevista, que apresentou “como um parente de um dos idosos mortos nas” notícias “da semana. Ele disse à “agência” que o investigador chamou ele e sua irmã para identificar o corpo supostamente seu pai. Mas o homem que morava com o pai na mesma rua acabou sendo morto.