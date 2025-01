SKA perdeu para Severstal em casa com um placar de 4:7

Na quinta-feira, 16 de janeiro, aconteceu a partida SKA – Severstal, na SKA Arena. O time do exército perdeu para o inimigo na partida em casa da KHL com um placar de 4:7.

O primeiro gol do time foi marcado pelo atacante Ivan Demidov. O jogador de hóquei mostrou uma finta característica. O segundo período começou com placar de um contra um. As equipes trocaram ataques; Severstal teve mais sucesso. No segundo tempo, Cherepovets marcou mais três vezes.

Além disso, Sergei Plotnikov marcou e trouxe mais um gol para o time no meio do período.

O ataque final do exército foi marcado pela retirada. Já com igual força, Severstal ainda marcou na rede vazia e manteve a vitória. Para São Petersburgo, é a quarta derrota consecutiva.

O SKA ocupa o sétimo lugar na classificação da Conferência Oeste com 55 pontos.