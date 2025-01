Skopje e Pristina estão entre as cidades mais poluídas do mundo: monitor da qualidade do ar

A capital da Macedônia do Norte Escópia e a capital do Kosovo Imaculadoque gravou qualidade do ar perigosa níveis na segunda-feira, estão entre as grandes cidades mais poluídas do mundo, de acordo com o monitor de qualidade do ar. IQAir.

As duas capitais são atualmente as únicas cidades europeias no top 20, ocupando o sétimo e o 19º lugar na lista das grandes cidades mais poluídas.

Skopje registou um índice de qualidade do ar “não saudável” de 178 às 19:00 GMT, com níveis de poluição PM2,5 18,7 vezes superiores aos Organização Mundial de Saúde (OMS). A qualidade do ar da cidade piorou para 193 durante a noite.

Pristina apresentou níveis igualmente perigosos com um índice de 153, que atingiu 198 durante a noite. Sua concentração de PM2,5 foi medida 11,7 vezes acima dos limites recomendados pela OMS.

PM2,5 refere-se a partículas atmosféricas com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, que podem penetrar profundamente nos pulmões.

Especialistas em saúde aconselham os moradores de ambas as cidades a evitarem exercícios ao ar livre, manterem as janelas fechadas, usarem purificadores de ar e usarem máscaras ao ar livre.

O Índice de Qualidade do Ar dos Estados Unidos (AQI) mede a qualidade do ar numa escala de 0 a 500, com valores acima de 150 representando riscos para a saúde do público em geral e riscos graves para grupos sensíveis.

A OMS destaca que 99% da população mundial respira ar que excede os níveis seguros de poluição.