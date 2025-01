Sky Force Box Office Collection Dia 2: Akshay Kumar-Veer Pahariya starrer vê um ligeiro salto, cunha esta quantia

As primeiras estimativas compartilhadas pelo rastreador da indústria Sacnilk sugeriram que o filme ganhou $$12,33 crore no dia 2. Isso eleva o lucro geral de bilheteria doméstica para Rs. 24,58 crore nos primeiros dois dias.

“A força leva a um começo nas bilheterias! Esta verdadeira história de ação, bravura e sacrifício está conquistando corações e espalhando amor”, escreveu Maddock Films junto com um pôster do filme.

Sky Force ‘é uma história do ataque retaliatório da Índia à base aérea de Sargodha, no Paquistão, durante a Guerra Aérea Indo-Paquistanesa de 1965.

“Trabalhar no meu primeiro filme, ‘Sky Force’, foi bastante impressionante. É uma grande oportunidade e responsabilidade para mim interpretar um herói da vida real, o líder do esquadrão Ajjamada Boppayya Devayya, que foi um dos heróis da Índia 1965. Guerra do Paquistão, que vencemos contra todas as adversidades… Esta história deve ser contada para que as gerações futuras sejam inspiradas pelo que os nossos heróis do nosso país fizeram pela nossa liberdade”, partilhou Veer Pahariya durante uma entrevista. recente.