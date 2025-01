Sky Force Movie: a polêmica canção Maaye, com Akshay Kumar e Veer Pahariya, se torna viral no YouTube

Força do céu A polêmica música do filme Maaye, com Akshay Kumar e Veer Pahariya, se tornou viral no YouTube. Após ser lançado no dia 8 de janeiro, o vídeo da canção patriótica recebeu quase 9 milhões de visualizações.

“Neste Dia da República, sinta o orgulho e a emoção com Maaye de Força do céuestrelado por Akshay Kumar, Veer Pahariya, Nimrat Kaur e Sara Ali Khan. Com a voz comovente de B Praak, música de Tanishk Bagchi e letra de Manoj Muntashir, esta emocionante homenagem celebra o amor pela nação”, diz o título da música.

A letra completa da música Força do céu O filme também foi compartilhado no título do vídeo do YouTube. Tanishk Bagchi, o compositor da música, comentou o vídeo.

“Essa música vem direto do meu coração para o nosso lindo país e todas as suas pessoas incríveis. É minha pequena maneira de homenagear o amor, a força e o orgulho que compartilhamos. Grata por estar com todos vocês 🇮🇳. JAI HIND”, escreveu ele.

Controvérsia da música do filme Sky Force A música de Bollywood se tornou polêmica depois que JioCinema compartilhou um pequeno clipe do videoclipe em 7 de janeiro. O letrista e poeta Manoj Muntashir, que escreveu a música de Maaye, expressou descontentamento por seu nome não ter sido mencionado no clipe, embora os nomes de Bagchi e do cantor B Praak estivessem lá.

“Essa música não foi apenas cantada e composta, mas também escrita por alguém que deu todo o seu sangue e suor. Remover o nome do escritor dos créditos iniciais mostra uma total falta de respeito pela arte e pela irmandade por parte dos criadores”, escreveu Manoj Muntashir enquanto marcava os produtores do filme de Akshay Kumar.

“Se não for corrigido imediatamente, incluindo a faixa-título que será lançada amanhã, vou repudiar a música e garantir que minha voz seja ouvida pela lei do país. Que vergonha”, acrescentou ele, enquanto ameaçava com uma ação legal.

O vídeo da música completa, que já se tornou viral, não mostra o nome de Manoj Muntashir na tela. Ao mesmo tempo, também faltam os nomes de Tanishk Bagchi e do cantor B Praak.

