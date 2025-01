Sky Force Twitter Review: De ‘Firefy’ a ‘Akshay Sir, Acchi Filmein Karo Na’; Verifique as reações públicas

Sky Force Twitter Review: Força do céu Estrelando Akshay Kumar, Sara Ali Khan e o estreante Veer Pahariya, foram lançados em 24 de janeiro. Embora ainda seja cedo, algumas pessoas publicaram seus Força do céu Revisão em X (anteriormente Twitter).

“Sky Force: Primeira metade: Fedatrific. Absorvido do quadro un. Akshay Kumar é simplesmente excepcional. Todos os olhos no segundo tempo”, escreveu um usuário.

“Sky Force Intervalo: Ek Line Me Abhi Tak ke ke ke ke halth ka revise karu toh itna hi kahunga ki para o céu force> lutador. Pelo menos kuch zyada hello hellogical ferro ilógico/fora do tema Nahi jaarahe jitna lorde gaye no ano passado o filme apni me. Para a segunda metade!