Sky Sport, Resistência Pós-Sanremo: foi o que aconteceu após o final do festival

Oferecemos a você “Tele … eu recomendo”, a coluna Klaus Davi dedicada à tela pequena

Quem sobe (Sky Sport)

Depois do Golfo de Sanremo, que chocou os esquemas, o futebol pensa sobre isso e o céu interrompe especificamente os holofotes para recuperar.

Terça-feira, os jogos dos play-offs válidos para a qualificação para a rodada da Liga dos Campeões de 16 resultados importantes de escuta: de acordo com os relatos do OmnicommediaGroup, o Milão-Feyoord foi seguido às 18h45 por cerca de 1 milhão de assinantes com 5, 5 % Da participação, enquanto o Atalanta Club Brugge dizia respeito a 700 mil cabeças com uma participação de 5,5%. Na realidade, a “resistência” do Sky Sport também foi durante o festival: sempre de acordo com OmnicommediaGroup, em 11 de fevereiro, o primeiro Sanremese, Juventus-Psv Eindhoven, da Liga dos Campeões, gravou às 21h. 800 mil espectadores, durante 12 de fevereiro, Brugge-Atalanta havia marcado 3% com 540 mil assinantes.





Em 13 de fevereiro, Porto-Roma teve 2% de participação com 433 mil espectadores, enquanto na noite de sábado, por ocasião da final do Sanremo, o Milan-Verona influenciou 460 mil assinantes com 2% de participação.