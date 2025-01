Smartphone especial: revisão eer x9c

Conteúdo

Principal

Honor X9C continua as tradições da série Honor X em busca de um equilíbrio entre acessibilidade e prêmio. A característica mais importante do Honor X9C foi um aumento da força, proteção de umidade e um longo tempo de duração da bateria. Acabou sendo quase um dispositivo do Exército, mas no corpo “glamouroso”. O smartphone foi projetado para operação nas condições mais graves: é resistente a uma altura de dois metros, trabalha em temperaturas extremas de -30 ° C a +55 ° C e também pode suportar água e poeira. E tudo isso com uma espessura de apenas 7,98 mm e peso de 189 gramas. Além disso, com uma cachoeira de tela de 6,78 polegadas.

A característica mais importante da honra X9C foi uma força aumentada, proteção de umidade e muito tempo de trabalho autônomo. Foto: Honra

Construção e design

O Honor X9C mantém o estilo reconhecível da série X, mas ainda há algumas mudanças no design para ocorrer. Ele recebeu um bloco reprojetado de câmeras. O botão On / Off agora tem um local um pouco mais conveniente. Comprar opções – Purple, preto da meia -noite e azul jade. O alojamento é feito de plástico fosco durável, mas que não cria a sensação de um dispositivo barato. E não há impressões digitais na superfície do painel traseiro. Um pouco de algo, mas divertido.

Proteção melhorada contra quedas, golpes e umidade. Graças ao vidro super forte, ao design da casa reforçado e aos elementos absorventes de choque, o smartphone pode suportar gotas de altura de até 2 metros e uma pressão com um peso de até 80 kg. Como mencionado, o vidro Honor X9C pode suportar um máximo de 3000 ciclos de atrito em metal ou madeira. O smartphone até recebeu o desempenho oficial do SGS SGS Premium, que confirmou a resistência a quedas e choques. Nesse caso, a tela pode ser conduzida por mãos molhadas ou sujas, o que é especialmente útil no inverno e no outono russo. O dispositivo possui uma proteção IP65M. Honor X9c pode (mas não necessariamente) cair na água. Ele passou por testes após imersão a uma profundidade de 25 cm por 5 minutos.

Como mencionado, o vidro Honor X9C pode suportar um máximo de 3000 ciclos de atrito em metal ou madeira. Foto: Honra

O Honor X9C está equipado com um USB-C padrão para carregar e enviar dados, suporta Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e NFC. Infelizmente, não há suporte ao ESIM e não há porta infravermelha para gerenciar eletrodomésticos. A memória do dispositivo é limitada pelo armazenamento interno, o que é impossível de expandir através do slot microSD, mas o armazenamento em nuvem de dados está disponível.

Tela

Uma das características mais importantes do Honor X9C é a tela AMOLED de 6,78 polegadas com uma resolução de 2700×1224. Dado o aumento no pico de folga de um fio máximo de 4000, o dispositivo lida com a luz solar brilhante com confiança e oferece uma excelente vista da rua. A frequência da atualização da tela é dinâmica, até 120 Hz, o que fornece rolagem suave e uma resposta rápida, e suportar 1,07 bilhão de cores torna a imagem livremente saturada e clara.

Dado o aumento no pico de folga de um fio máximo de 4000, o dispositivo lida com a luz solar brilhante com confiança e oferece uma excelente vista da rua. Foto: Dmitry Bevza/Rg

O dispositivo está equipado com uma tecnologia de conforto ocular patenteado para proteger os olhos que reduz a carga ao usar um smartphone de longo prazo, bem como o modo de ritmo de circo para ajustar a temperatura da cor da tela, dependendo da hora do dia. Não somos grandes fãs desses modos, porque eles tornam a imagem muito “quente”, mas para aqueles que têm problemas com o sono e o aumento da fadiga ocular, eles podem ser úteis. Também vale a pena notar que a frequência do calço em 3840 Hz, o que reduz consideravelmente o risco de manifestação de efeito tremelino e torna a tela confortável para usuários sensíveis a esse efeito.

Câmeras

A câmera Honor X9C mais importante é equipada com um sensor de 108 MP e permite que você tire fotos muito detalhadas e claras, dia e noite. Ele fornece estabilização óptica (OIS), especialmente útil para fotografar com pouca luz ou em movimento. Além disso, a câmera possui um modo AI diferente, incluindo um modo noturno ultra-quendo, a gravação do movimento e o lançamento da AI que remove objetos indesejados na foto. O smartphone está equipado com três modos de pesquisa de retratos: um padrão, com um aumento duas vezes e um retrato de um fechamento com um aumento de três vezes. As fotos noturnas podem ser incluídas no modo especial e na Automatic, que escolhe o modo de operação correto da câmera.

A câmera Honor X9C mais importante é equipada com um sensor de 108 MP e permite que você tire fotos muito detalhadas e claras, dia e noite.

A câmera larga de 5 megapixels é mais adequada para filmagens durante o dia ou com uma iluminação muito boa, caso contrário, haverá muito ruído digital.

Em geral, é melhor tentar fotografar tudo em uma câmera grande de 108 megapixels. Então a qualidade será aproximadamente.

A câmera frontal, embora não seja a mais poderosa da linha, ainda oferece uma qualidade considerável para uma selfie com uma resolução de 16 megapixels. As gravações de vídeo são possíveis em HD completo com 30 quadros por segundo.

Em geral, a honra X9C certamente não é uma camerance, mas é muito capaz de tirar fotos dignas. Recomendamos que você veja nossa galeria de fotos, onde pode avaliar independentemente todas as pesquisas de fotos do Honor X9C. No que diz respeito à fotografia do vídeo, é necessário observar a qualidade aprimorada da estabilização em comparação com o X9B no ano passado.

Plataforma de software-hardware

O smartphone está equipado com um processador de 4 nanômetros com eficiência energética Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2022. Para o usuário, está disponível o usuário de 8-12 GB e a memória interna de 256 GB, o que é suficiente para a maioria das necessidades. Honor X9C mostra trabalho estável em jogos como Call of Duty Mobile e PUBG Mobile. E ao mesmo tempo, aquece mal, mesmo com altas configurações gráficas. Ao iniciar mais projetos intensivos em recursos, por exemplo, o Genshin Impact, você deve reduzir as configurações para um efeito mais estável do dispositivo. No teste de Antutu do teste sintético 10, o processador ganha cerca de 600 mil pontos.

O smartphone possui Magicos 8.0 com base no Android 14 Foto: Dmitry Bevza/Rg

O smartphone possui Magicos 8.0 com base no Android 14. Esta é uma plataforma boa, madura e flexível nas configurações. A castamização de tamanhos e funções não está disponível apenas para pastas, mas também para parte dos programas. Existe um modo de empresa AOD no modo de tela completa, bem como protetores de tela personalizados quando o smartphone está em alteração. Novos métodos de controle foram adicionados. Quando você se move sobre a tela, três dedos de cima para baixo, você pode armazenar uma página da web na memória ou fazer uma captura de tela – a promoção pode ser configurada para o seu gosto. A cápsula inteligente, claramente inspirada na Ilha Dinâmica da Apple, também recebeu várias melhorias na nova versão do shell. Com a ajuda dele, você pode gerenciar música, um despertador, etc. etc.

A bateria e o som

E agora o mais “saboroso”. O Honor X9C está equipado com uma bateria de 6600 mAh (!), O que é uma melhoria significativa em comparação com o modelo X9B anterior (5800 mAh). Ao mesmo tempo, graças à tecnologia de carbono de silício, foi possível aumentar o recipiente sem aumentar a espessura do alojamento. De acordo com o próprio EEA, o X9C funciona 30,2 horas em um modo de conversa a uma temperatura de +55 graus e 30,1 horas em um modo de conversa a uma temperatura de -30. Em circunstâncias reais, o smartphone aparece até 3 dias de trabalho autônomo, dependendo do cenário. O kit contém uma carga honorária de carregamento rápido com uma capacidade de 66 W, com a qual você pode carregar um smartphone com 50% em apenas 20 minutos e 100% em 70 minutos.

Honor X9C está equipado com uma bateria de 6600 mAh (!) Foto: Honra

Em termos de som, o Honor X9C oferece uma qualidade de qualidade para um smartphone. Mesmo ao usar o modo “300% de volume”, o som permanece claro, sem distorção. No entanto, como esperado, uma estrada torta é ouvida em frente ao alto -falante principal durante a reprodução do BAS.

Características técnicas

Exibição: AMOLED, 6,78 “, 2700 x 1224 pixels, 120 Hz, brilho de 4000 fios, sensor, multiplach, 1,07 bilhão de flores;

Exibição: AMOLED, 6,78 “, 2700 x 1224 pixels, 120 Hz, brilho de 4000 fios, sensor, multiplach, 1,07 bilhão de flores; Sistema: Android 14;

Sistema: Android 14; Memória: 8/12 GB RAM, Memória interna de 256 GB (sem trava para um cartão de memória);

Memória: 8/12 GB RAM, Memória interna de 256 GB (sem trava para um cartão de memória); Câmera:

Câmera: Câmera principal tripla: 108 MP (f/1,75) + 5 MP (f/2.2);

Câmera principal tripla: 108 MP (f/1,75) + 5 MP (f/2.2); Câmera frontal: 16 MP (f/2.45);

Câmera frontal: 16 MP (f/2.45); Gravação de vídeo: 4K (30 quadros/s);

Gravação de vídeo: 4K (30 quadros/s); Funções: estabilização óptica, HDR, pesquisa lenta, modo retrato, etc.;

Funções: estabilização óptica, HDR, pesquisa lenta, modo retrato, etc.; Processador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm, 8 núcleos, até 2,2 GHz). Controlador de vídeo: Adreno 710;

Processador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm, 8 núcleos, até 2,2 GHz). Controlador de vídeo: Adreno 710; Comunicação: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, 2 cartões SIM (Nano);

Comunicação: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, 2 cartões SIM (Nano); Bateria: 600 mAh, carregamento rápido 66 W4

Bateria: 600 mAh, carregamento rápido 66 W4 Sensores: scanner de impressão digital, reconhecimento de rosto, giroscópio, sensor de luz;

Sensores: scanner de impressão digital, reconhecimento de rosto, giroscópio, sensor de luz; Corpo: 162,8 x 75,5 x 7,98 mm, peso 189;

Corpo: 162,8 x 75,5 x 7,98 mm, peso 189; Além disso: som estéreo, USB tipo C, navegação (GPS, Glonass, Galileo).

Em circunstâncias reais, o smartphone aparece até 3 dias de trabalho autônomo, dependendo do cenário. Foto: Honra

Conclusão

Um smartphone fino que pode ser caído e afogado como um dispositivo tático nas cores da camuflagem, e que funciona por 3 dias, literalmente nos fascinou. Especialmente se ele não tiver um alojamento brutal espesso e protegido, mas um elegante painel traseiro e a energia da tela da tela. A tela é clara de alta qualidade, com alta resolução e outras funções premium. Força de carregamento 66 watts incluiu. O processador desenha a maioria dos cenários de usuário. O preço é de 39 mil rublos (8/256 GB) ou 41 mil (12/256 GB). Nesse caso, a pergunta surge imediatamente. E onde está o problema?

Encontramos apenas um parâmetros e meio com os quais o Honor X9c é inferior aos smartphones de sua categoria de preço (na qual os excede, dissemos acima). Primeiro, câmeras. Existem poucas queixas sobre a sala principal de 108 MP, exceto que a faixa dinâmica pode ser mais ampla, mas a câmera de 5 MP de 5 MP é bastante fraca, também não há modelo de televisão. A câmera frontal é geralmente normal, mas a mesma honra 200 é visivelmente melhor. Bem, com todo o respeito pelo Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 … Este é um processador de boa energia eficiente, mas se você é um jogador e é jogos móveis com gráficos pesados, é melhor procurar um smartphone, embora com um vaatiglijk, Mas Soc mais poderoso. No modo usual “não -hardcore”, é muito possível tocar.

O que é engraçado, o Honor X9C não tem concorrentes. Por alguma razão, o conceito de “smartphone protegido em um corpo convencional”, ninguém, exceto a honra, decidiu liberar telefones. Então, para o honorário, um respeito separado.