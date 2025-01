Smartwatches infantis Fontel com eSIM estão à venda na Rússia

Os gadgets estão equipados com tecnologia eSIM e outros recursos úteis.

Isso inclui geolocalização, áudio, chamadas de vídeo e mensagens.

O público-alvo são crianças em idade escolar primária.

A marca é nacional e pertence à Megafon.

O relógio é equipado com câmera frontal de 2 megapixels, a autonomia prometida é em média de três dias. Reivindicou proteção contra a água com a capacidade de nadar até meia hora com imersão em um metro de água. Disponível em duas cores: cinza e rosa.

O gadget funciona com o assistente de voz “Marusya”. Os pais podem rastrear a localização de seus filhos com precisão de 10 metros usando A-GPS, GPS, Wi-Fi e LBS. Você pode adicionar até 100 contatos à agenda telefônica do seu relógio e proibir chamadas de números desconhecidos.

O mercado russo oferece modelos de relógios infantis de diversos fabricantes. HUAWEI Watch Kids 4 Pro, Geozon SuperStar, Honor Choice Kids Watch 4G, Philips W6610 e Aimoto Concept são populares. Você pode ler mais sobre isso em um grande artigo separado “RG”.

Além disso, na Rússia, os desenvolvimentos que visam a segurança das crianças são realizados não apenas ao nível do hardware, mas também é dada atenção ao nível do software. Por exemplo, foi relatado anteriormente que Yandex lançou um serviço que permitia aos pais rastrear a localização de seus filhos.