Smolyan é convidado a participar de uma competição patriótica criativa

Na competição aberta “pela direita da memória”, que será realizada no salão de concertos de Mbuk “DK Shoptovka” em 22 de fevereiro, os solistas, conjuntos vocais e leitores da região de Smolensk e Smolensk se apresentarão. A competição visa preservar e popularizar as tradições patrióticas e a herança cultural da região.

Os vencedores da competição do primeiro, segundo e terceiro graus poderão participar de eventos urbanos dedicados à celebração do 80º aniversário da vitória na grande guerra patriótica e no dia da cidade. Os vencedores receberão prêmios e cartas memoráveis ​​de agradecimento por sua contribuição ao desenvolvimento da educação patriótica.

Todos os candidatos receberão diplomas dos participantes.

Todos, independentemente da idade e do nível de treinamento, são convidados a participar para mostrar capacidades criativas e a expressar sentimentos de patriotismo. O início da competição é às 9:00 da manhã.