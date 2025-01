Smriti Irani do BJP acusa AAP MLAs de ajudar infiltrados de Bangladesh

O líder do BJP, Smriti Irani, alegou no domingo que Mohinder Goyal e Jai Bhagwan Upkar, AAP MLAs, estavam envolvidos na criação de cartões Aadhaar falsos para infiltrados de Bangladesh.

Falando à mídia, Irani disse: “Dois MLAs da AAP foram implicados em uma conspiração para criar cartões Aadhaar falsos para infiltrados de Bangladesh. “A Polícia de Delhi emitiu dois avisos ao AAP MLA e sua equipe, mas nenhum deles cooperou com a investigação.”

Irani também criticou os líderes da AAP pelo seu silêncio sobre questões de segurança nacional, questionando os seus motivos. “Por que os líderes do Partido Aam Aadmi silenciam sobre questões que ameaçam a nossa democracia? Quem são estes infiltrados que procuram minar o nosso país com cartões de eleitor falsos? Por que os MLAs da AAP não cooperam com as agências de investigação? ela disse.

Ele acusou ainda a AAP de apoiar infiltrados de Bangladesh e classificou o partido como uma séria ameaça ao quadro democrático da Índia.