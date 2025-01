Snake morde um dançarino no rosto em um vídeo viral; Os usuários da Internet reagem: ‘The Russian Banegi Icchadari Naagin’

Seja pendurado em penhascos ou acariciando animais selvagens, os criadores de conteúdo que realizam acrobacias perigosas para ganhar mais “como” não são incomuns hoje. Em um desses vídeos, um dançarino russo posou com uma cobra gigante.

No entanto, as coisas não saíram como planejado. A cobra mordeu o usuário do Instagram ‘Shhkodalera’ no rosto enquanto tentava posar para ela, provavelmente para uma foto.

No vídeo agora viral, a cobra atacou o nariz do dançarino e pregou os dentes. Felizmente, a cobra não era venenosa e o dançarino saiu com apenas uma marca de ferida no nariz.

Apesar da dor e do choque da mordida, ele graciosamente deixou a cobra no chão, em vez de jogá -la a partir de uma altura, que vários usuários a elogiaram.

Ao compartilhar o vídeo, ‘Shhkodalera’ disse sarcasticamente que definitivamente seria o ano dele.

“O show não é para o coração fraco. Peço que você se afaste das telas. Bem, quem ficou, eu informo que está tudo bem, o nariz está em seu lugar. Este ano será claramente meu. Peço desculpas pela obscenidade ”, ele escreveu em russo.

O vídeo chamou rapidamente a atenção dos usuários das redes sociais, que compartilharam o incidente de uma maneira divertida. Ele levantou mais de 19,8 milhões em duas semanas. Alguns estavam com raiva porque ela estava brincando com a vida selvagem por um vídeo, mas outros “respeitando” por não jogar a cobra.

Assim, os usuários da Internet reagiram: “O russo Banegi Icchadari Naagin Aur Putin é Apna Intekaam Legi.

“Zeher Hai e Pyaar Hai Tera Chumma. (É seu beijo veneno ou amor) ”, brincou um usuário, referindo -se a uma famosa música indiana.

“O que mais ela esperava? Um beijo? Um usuário perguntou

“Ele merece! Os animais selvagens pertencem à natureza, não pelo seu entretenimento e, definitivamente, não para o seu animal de estimação ”, acrescentou outro.

“Quero dizer que respeito por não jogar a cobra, mas o que você esperava”, disse outro usuário.

“Não há mais nada a fazer na vida do que brincar com Snake, realmente? (As pessoas não têm mais nada a fazer na vida?) ”, Disse outro usuário.

Um usuário brincou: “Perforador do nariz hogii”.

“Não é uma cobra venenosa. Então é uma mordida de amor ”, acrescentou outro.

Vários usuários também publicaram GIF do personagem fictício Voldemort, o famoso vilão da série Harry Potter. Voldemort não tem nariz.

