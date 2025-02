Soando "Vaffa" De Fedez a Tony Effe? O que aconteceu no estágio de Ariston: os detalhes escaparam de muitos | Olhar

Uma interpretação cheia de emoção e envolvimento tem a implementação de Fedez No palco de Ariston, na segunda noite de Sanremo 2025. O rapper do Milanês realizou a música Derrota Com uma concentração absoluta, para que ele seja arrastado pela música. Olhos fechados, ajoelhado, vestido completamente preto E com suas icônicas lentes de contato sombrias, um momento de pura intensidade fez a cada momento.

Após a primeira apresentação, ele explicou o significado de sua escolha artística: “Eu queria deixar a música falar”. E ele conseguiu: as críticas e o público o promoveram. E até agora tem sido um fedez sem excesso, sem ataques ou controvérsias, em suma, ele saiu Eram os sons e emoções para falar por eleTransferindo o público todo o poder da música. Os gestos, a postura coletada e a intensa expressão tornaram a performance ainda mais profundamente e testemunharam um vínculo visceral com sua música.





Mas, além da força interpretativa, um detalhe estético que não passou despercebido: o contraste entre o negro total de Fedez e o branco total de Tony Effi na primeira noite. O público imediatamente pegou a clara oposição cromática entre os dois artistas e se perguntou se era uma arbitrariedade simples ou uma referência implicitamente à brisa de verão que os viu protagonistas de uma colisão acalorada da mídia, com Chiara Ferragni no meio. Os comentários, em Socil, foram desperdiçados nesta frase.





Se Fedez escolheu preto, uma cor que se lembra da introspecção, profundidade e emoções fortes, Tony Effe concentrou -se em uma aparência completamente brancaFrequentemente associado à pureza, desapego e desejo de aparecer. Um jogo de contrastes que poderiam ser lidos como um novo capítulo de sua dissipação, desta vez se transformou em Uma mensagem tranquila que começou no palco Mais importante que a música italiana. Será assim? Ou é apenas uma coincidência?