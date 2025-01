Sob ataque do Taleban, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz, promete eliminar o TTP | Notícias do mundo

ISLAMABAD: O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, disse na sexta-feira que o governo está empenhado em eliminar o grupo ilegal Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP) para garantir o desenvolvimento socioeconômico do país. O Paquistão testemunhou recentemente um aumento das actividades terroristas, especialmente em Khyber Pakhtunkhwa e no Baluchistão.

Os ataques terroristas aumentaram desde que o TTP quebrou um frágil acordo de cessar-fogo com o governo. Com pelo menos 685 membros das forças de segurança perdendo a vida em meio a um total de 444 ataques terroristas, 2024 acabou sendo o ano mais mortal para as forças de segurança militares e civis do Paquistão em uma década, informou Dawn News.

Igualmente alarmantes foram as perdas acumuladas de civis e pessoal de segurança, com 1.612 mortes, representando mais de 63% do total registado no ano passado. O total de mortes registadas no ano passado representou um máximo histórico em nove anos e mais de 66 por cento mais do que em 2023. Em média, quase sete vidas foram perdidas diariamente.

Numa reunião do Comité Superior do Plano de Acção Nacional, Shehbaz disse: “A agenda para o progresso e a prosperidade do Paquistão que discutimos ontem só pode (ser concretizada) quando todos nós não só melhorarmos a lei e a ordem em todo o Paquistão, mas também que também chegou a hora de eliminar completamente o TTP.” O primeiro-ministro enfatizou que o governo, as províncias e as partes interessadas relevantes deveriam elaborar um plano abrangente em colaboração com as forças de segurança.

O primeiro-ministro observou que o governo estava ciente de que alguns terroristas viviam no país, especialmente em Khyber Pakhtunkhwa e no Baluchistão, para perturbar a paz. Ele disse que o governo também sabia quais países apoiavam esses terroristas. Referindo-se às escaramuças do fim de semana com as forças afegãs na fronteira, ele disse que foi dada uma “resposta apropriada”.

Em Julho, o governo, através de uma notificação oficial, designou o TTP como Fitna al Khawarij, ao mesmo tempo que ordenou a todas as instituições que utilizassem o termo khariji (marginalizado) para se referir aos autores de ataques terroristas no Paquistão.