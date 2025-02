Sob Irkutsk, o cachorro salvou uma família de três de um incêndio

O incêndio ocorreu no início da manhã, no distrito de Irkutsk, na região de Angara – uma casa particular pegou fogo contra Stroitelov sobre Stroitelov. A amante de 55 anos acordou, como com um alarme, de um animal de estimação em alta e imediatamente viu um vislumbre de fogo nas rachaduras do revestimento do teto. A sala do primeiro andar, onde a mulher passou a noite, já estava cheia de fumaça, contado No Departamento Regional do Ministério da Emergência.

A anfitriã acordou o filho e o marido sem demora, todas as três moradias. No momento, os bombeiros chegaram. Dez pessoas extinguem o fogo, que se espalhou por toda a área de 140 “quadrados”. Segundo funcionários do Ministério da Emergência, a causa do incêndio foi um curto -circuito na fiação.

Sabe-se que, durante a evacuação, ele recebeu o chefe de 67 anos da família Burns, ele foi admitido no hospital.