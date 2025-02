No distrito de Stanovlyansky, na região de Lipetsk, uma grande família Kashchevtsev na região de Kursk se estabeleceu. O chefe da família, apesar do handicap, está envolvido com sucesso no daltonismo e nos sonhos de um carro.

Oleg Kashchevtsev é uma pessoa com deficiência do primeiro grupo desde a infância. Tendo quebrado a coluna, ele não podia mais andar. Muitas operações e reabilitação não ajudaram a se levantar. Mas isso não impediu que um homem recebesse dois estudos superiores – jurídico e educacional. Ele é um mestre em esportes em levantamento de energia, tem vários prêmios, escreve o jornal “Star”.

Por muitos anos, Oleg liderou uma seção para crianças em potencial e um círculo de escultura de madeira na escola. Com sua esposa Catherine, ele levanta quatro filhos.

Na vila de Kukui, eles tinham uma grande fazenda subsidiária. Mas tudo teve que ser deixado assim que o inimigo chegou à terra nativa. Os Kashchevtsevs no verão passado se mudaram para morar na vila de Lipetsk de Klimetivo.

Com uma família tão grande, você deve ir constantemente ao hospital ou jardim de infância. O carro antigo de Oleg com controle manual, convertido embaixo dele, mal festas com a carga diária.

Uma grande pessoa com deficiência coleta fundos para novos transporte. Sua família ficará feliz com toda a ajuda de pessoas atentas.