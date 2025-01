Sobre a infância, os contratempos, o fogo do trem Godhra: tudo o que o primeiro-ministro Narendra Modi falou na estreia do podcast

O primeiro-ministro Narendra Modi apareceu em seu podcast de estreia com o cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath, que foi lançado na sexta-feira. Ao longo de duas horas, o primeiro-ministro Modi reflectiu sobre a sua infância, a sua abordagem à liderança e a sua visão para a juventude da Índia. Ele falou sobre a sua vontade de adaptar ideias de acordo com a sua filosofia de “nação em primeiro lugar” e partilhou histórias pessoais sobre a sua jornada.

O podcast forneceu informações sobre as opiniões do primeiro-ministro Modi sobre governação, avanço tecnológico e o futuro da política indiana. Ele também relembrou um discurso de sua época como ministro-chefe de Gujarat, onde reconheceu que os erros são inevitáveis, pois ele não é infalível como Deus.

Aqui estão trechos do que PM Modi disse durante a estreia do podcast:

NA INFÂNCIA E NA ESCOLA

Bem, todos sabem que nasci em Gujarat, no distrito de Mehsana, no norte de Gujarat. Vadnagar é uma pequena cidade lá. Quando éramos crianças, a população era provavelmente de apenas 15.000 habitantes, lembro-me aproximadamente. Eu sou daquele lugar. Mas é claro que, assim como cada um tem a sua aldeia, a minha aldeia também era uma dessas aldeias. Minha aldeia era uma espécie de estado de Gaekwad. Portanto, o estado de Gaekwad tinha uma especialidade. Todos os povos estavam muito interessados ​​na educação. Costumava ter um lago, um correio, uma biblioteca, quatro ou cinco coisas assim, quer dizer, se for uma vila do estado de Gaekwad, então isso com certeza estaria lá, esse foi o arranjo deles, então estudei no primário. Escola estadual de Gaekwad, então fiquei lá durante minha infância. Havia um lago, então aprendi a nadar lá. Eu lavava roupa para todos os meus familiares, por isso conseguia permissão para ir ao lago. Mais tarde, houve uma Escola Secundária Bhagwat Acharya Narayan Acharya, escola BNA. Isso também foi de certa forma caridoso, não era como o estado da educação hoje. Então fiz meus estudos lá. Naquela época não era 10+2, era o 11º ano. Eu tinha lido em algum lugar que o filósofo chinês Xuanzang morava na minha aldeia, então ia ser feito um filme sobre ele, então naquela época eu tinha escrito uma carta para a embaixada ou para alguém de lá, aquele irmão, li em algum lugar parte você está fazendo. um filme sobre Xuanzang, então ele morava na minha aldeia e tentei mencioná-lo em algum lugar ao fazer isso. Isso foi há muitos anos.

Antes disso, eu tinha um irmão muito apaixonado, Dave, na minha cidade. Ele era um líder do Congresso, também tinha um pouco de ideologia socialista, era originário de Saurashtra e havia se estabelecido na minha aldeia. Ele costumava dizer a nós, crianças da escola, que onde quer que você vá, se encontrar alguma pedra onde haja algo escrito ou gravado, pegue essa pedra e coloque-a neste canto da escola. Aos poucos foi virando um grande monte, aí entendi que a intenção era que esse fosse um povoado bem antigo, cada pedra aqui tem uma história ou outra. Pegue, sempre que alguém vier, eles vão. Talvez fosse uma imaginação. Então minha atenção também foi atraída para isso.

Eu era um aluno muito normal, ninguém me notava de forma alguma, mas eu tinha um professor chamado Veljibhai Chaudhary, ele se importava muito comigo, então um dia ele foi conhecer meu pai. Eu estava falando para meu pai que ele é muito talentoso mas não se concentra, fica fazendo coisas diferentes, ele disse que pega tudo muito rápido mas depois se perde no próprio mundo, então Veljibhai tinha muitas expectativas de mim . , então meus professores me amavam muito, mas eu tinha que estudar mais, se tivesse um elemento de competição aí eu fugia disso. Eu não tinha interesse só em passar na prova, sair, foi assim, mas fiz muitas outras atividades. Se houvesse algo novo, era da minha natureza compreendê-lo imediatamente.

CONSELHOS PARA ASPIRANTES POLÍTICOS

São duas coisas diferentes, tornar-se político é uma parte e ter sucesso na política é outra, portanto de duas maneiras diferentes. Então um é entrar na política, o outro é ter sucesso, acho que para isso é preciso dedicação, comprometimento, tem que ser companheiro do povo nas alegrias e nas tristezas, na realidade tem que ser um bom jogador de equipe . Se você disser que sou um grande guerreiro e que controlarei todos, que todos me obedecerão, então a sua política poderá funcionar, ele poderá ganhar as eleições, mas não há garantia de que se tornará um político de sucesso. E olha, no país, às vezes eu penso, é possível que o que eu penso também possa gerar polêmica, quando começou o movimento pela liberdade, pessoas de todos os setores da sociedade aderiram, mas nem todos entraram na política, algumas pessoas se dedicaram então suas vidas à educação, alguns dedicados a Khadi, alguns dedicados à educação de adultos, alguns engajados em trabalho criativo para o bem-estar das tribos. Mas o movimento pela liberdade foi um movimento inspirado no patriotismo, todos tinham a paixão de fazer todo o possível para libertar a Índia. Após a independência, muitos deles entraram na política e inicialmente, depois da política, todos os líderes firmes do nosso país eram líderes que emergiram da luta pela liberdade. Então o pensamento dele, a maturidade dele, o jeito dele é diferente, completamente diferente, independente do que a gente ouve sobre o comportamento dele, há um sentimento de dedicação muito profundo com a sociedade e por isso a minha opinião é que gente de bem deveria continuar vindo para a política . e deveria vir. com uma missão, não com ambição. Se você veio com uma missão, então você conseguirá um lugar em algum lugar, a missão deve estar acima da ambição, então você terá a habilidade.

SOBRE MAHATMA GANDHI

Quando olhamos para a definição de líder da era atual, Mahatma Gandhi não se enquadra nela. Quanto à sua personalidade, ele era magro e quase não tinha habilidade oratória, então se olharmos para ele dessa perspectiva, ele não poderia ter se tornado um líder. Então qual foi o motivo? Seus feitos falaram e esse poder fez com que o país inteiro apoiasse essa pessoa e é por isso que hoje a forma de um político é vista na grande categoria profissional, ele deveria poder fazer discursos floridos, isso funciona por alguns dias. , as pessoas recebem aplausos, mas no final são os factos que fazem o trabalho. Em segundo lugar, a minha opinião é que a comunicação é mais importante do que a fala e a oratória. Como você se comunica? Veja, Mahatma Gandhi costumava segurar uma vara na mão que era mais alta que ele, mas ele defendia a não-violência, era um grande contraste, mas ele costumava se comunicar. Mahatma Gandhi nunca usou boné, mas todos usavam o boné de Gandhi. Ele tinha o poder da comunicação. Mahatma Gandhi tinha um campo político, era um político, mas não um governante. Ele não participou das eleições, não estava no poder, mas o local que foi construído após sua morte se chamava Raj Ghat.

SOBRE OS MOTINS DE GODHRA

Tornei-me MLA pela primeira vez na vida em 24 de fevereiro de 2002. Fui à Assembleia pela primeira vez em 27 de fevereiro. Fui MLA por três dias e de repente começaram a chegar notícias de um grande incidente em Godhra: um trem estava pegando fogo. Aos poucos a notícia foi chegando, então eu falei com uma preocupação muito natural, o que quer que ele falasse, porque eu estava preocupado. Eu estava em casa, assim que saí, falei irmão, quero ir para Godhra, então falei que vamos daqui para Baroda, vamos pegar um helicóptero de Baroda, aí eles disseram que não. Eu tinha um helicóptero, então eu disse para procurar o helicóptero de outra pessoa, talvez a ONGC tivesse, era monomotor, então eles recusaram dizendo que não podiam levar VIP, eu disse que não sou VIP. Sou um homem comum, quando irei, tivemos uma grande briga, eu disse que darei por escrito que aconteça o que acontecer é minha responsabilidade, irei em um helicóptero monomotor e cheguei a Godhra, agora aquela cena dolorosa, tantas . cadáveres, vocês podem imaginar, eu também sou um ser humano, também passei por tudo que estava para acontecer, mas sabia que estou sentado em uma posição então tenho que manter minhas emoções, minha tendência humana natural fora de tudo. Isso, eu tenho que estar acima de tudo e tentei me controlar fazendo tudo que posso. Mas quando eu converso com os alunos de Pariksha pe charcha,” eu entendo a lição deles, aquele irmão, tire da cabeça que você vai fazer algo especial, você está fazendo uma parte da sua atividade rotineira, faça assim. Não tente usar roupas novas especiais naquele dia.

IÇANDO A BANDEIRA TRICOLOR EM LAL CHOWK DE SRINAGAR

Então, quando fui içar a bandeira tricolor em Lal Chowk, em Srinagar, nossa procissão foi atacada perto de Bhagwara, em Punjab, balas foram disparadas, muitas pessoas morreram, cinco ou seis pessoas ficaram feridas, então houve tensão em todo o país sobre o que aconteceria acontecer se formos para Srinagar Lal Chowk, foi muito difícil hastear a bandeira tricolor, a bandeira tricolor foi queimada em Lal Chowk. Depois de hastear a bandeira tricolor chegamos a Jammu, minha primeira ligação de Jammu foi para minha mãe, foi um momento feliz para mim e o outro pensamento estava em minha mente que minha mãe deve estar preocupada porque balas foram disparadas e onde ela esteve ? Ele foi embora, aí eu lembro que fiz a primeira ligação para minha mãe, hoje eu entendo a importância daquela ligação, nunca tinha sentido isso em nenhum outro lugar.

SOBRE TECNOLOGIA

Hoje posso enviar dinheiro diretamente para contas de agricultores de 10 milhões de dólares em 30 segundos. Hoje posso enviar dinheiro de subsídio para consumidores de botijões de gás de 13 milhões de dólares em 30 segundos com um único clique. Porque? Pelas contas de Jan Dhan. O vazamento de milhões de rúpias do país, a corrupção que ocorria, desapareceu e a tecnologia encontrou uma utilidade. Agora você vê a UPI, é uma maravilha para o mundo inteiro, quando convidados vêm de todo o mundo perguntam como funciona a UPI? Eu digo a eles para irem a um vendedor! A Índia deu um exemplo para o mundo no mundo das fintech e como a tecnologia é democratizada. Hoje, se os jovens do país têm um telemóvel no bolso, não precisam de nada e os jovens do meu país vão lembrar-se um dia que havia um governo quando o mundo inteiro estava no meu bolso, no meu telemóvel telefone. Este é um século impulsionado pela tecnologia, o país criou uma comissão de inovação separada. Criei um fundo separado para inovação. Os jovens devem correr riscos, devem sentir que mesmo que eu falhe, não morrerei de fome, alguém cuidará de mim.

Uma vez fui para Taiwan! Minha natureza é de estudante, tenho uma qualidade dentro de mim, por isso posso dizer que um aluno está vivo dentro de mim. Então conheci todos os líderes lá e fiquei muito feliz que de todos os seus líderes, se houvesse um ministro dos transportes, ele tivesse feito um doutoramento em transportes na melhor universidade do mundo. Ou seja, era doutor na matéria da qual era ministro, da melhor universidade. Isso teve um grande impacto em minha mente. Também no meu país quero jovens que possam levar o país a esse nível. Quando fui para Taiwan, tive um intérprete. Ele era um engenheiro qualificado e bem educado. Então o governo o nomeou como intérprete comigo e fiz uma viagem de 10 dias por Taiwan. Eu fui o convidado daquele governo. Isso também foi antes de eu me tornar Ministro-Chefe, então nos últimos dias ele me perguntou: Senhor, quero lhe perguntar uma coisa, se não se importa. Não, não, eu disse irmão, você está morando junto há tantos dias, que doeria, você deveria perguntar! Não, não, ele disse que você vai se sentir mal, ele ficou evitando, eu falei, não faça isso irmão, você tem uma coisa na cabeça, deveria perguntar? Então ele me perguntou, senhor, a magia negra ainda funciona na Índia? Ainda existem encantadores de serpentes na Índia? Aquele pobre rapaz tinha essa imagem da Índia na cabeça. Fiquei tantos dias com ele, conversava sobre tecnologia, mas ele ainda tinha isso na cabeça. Tomei isso como uma brincadeira, falei olha irmão, agora nossos ancestrais brincavam com cobra, não podemos brincar, agora brincamos com rato e eu disse que todas as crianças do meu país brincam com rato. Eu disse que a força do meu país está naquele rato. Aquela Índia dos encantadores de serpentes era diferente.

Postado em: 12 de janeiro de 2025

