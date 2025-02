Sobre as taxas europeias de Donald Tusk e muitos silêncios

Marco Patricelli 11 de fevereiro de 2025

O que acontece na Itália no contraste entre o governo e o judiciário, com folhas tóxicas na imprensa e overdose de asperrime de Blablà nos talk shows, em comparação com a Polônia é uma troca educada de opiniões entre os cavalheiros ingleses. Na terra de De Witte Eagle, o presidente do Tribunal Constitucional, não o pretor da vila rural mais remota, dedo do primeiro -ministro Donald Tusk e alguns membros da Coalizão Cívica (governo e deputados) que os acusaram de “golpe branco” . Tudo por escrito em uma medida formal de 60 páginas que foram oficialmente feitas na conferência de imprensa em 5 de fevereiro passado, sem hiper -agalidação, hipergarrantística e hiperativa Europa sobre certos tópicos em certas latitudes – mas às vezes uma em certas direções geográficas e políticas – disse em Enquanto isso, ele é uma palavra.

Somente o mal pode suspeitar que os dois pesos e as duas medidas, porque no visor, há o amado e estragado tecido, um pró -europeu com doze estrelas e meia claramente patrocinado por Bruxelas nas últimas eleições políticas. O juiz polonês Bogdan Swieczkowski falou de palavras de “golpe rastreador e sistêmico” sem voltas, concebíveis em uma série de ações inseridas por um “grupo criminal organizado” destinado a “mudar o sistema constitucional da Polônia República e” impedir “a ação do órgão constitucional “em todas as suas articulações, incluindo o Conselho Nacional do Judiciário e a Suprema Corte. Wieczkowski ficou claro: “Estamos falando sobre a ofensa criminal”.





Além de presa, o ministro da Justiça Adam Bodnar também é central para um estudo confiado ao vice -procurador -geral, Michał Ostrowski, porque o advogado -general Bodnar não “supervisiona esses procedimentos porque é ou será”. O presidente da República de Andrzej Duda, que deixa um mandato, porque retornaremos às pesquisas em maio, ofereceu uma costa que foi decidida com uma declaração de vitríolo: «É certamente uma série de violações repetidas e contínuas da bandeira do Lei através de várias pessoas que realizam o poder executivo hoje, ou seja, pessoas que são membros do governo. Não tenho dúvidas sobre esse fato ».

Desde o acordo, o novo governo em Varsóvia não salvou tiros diretos e sob o cinto da estrutura institucional e de relacionamentos projetados pelo antigo EXECUTIVO -EXECUTIVO, precisamente para explicar a descontinuidade. Através dos diretores indesejados de Rádio e Jornais de TV e Estado, desmantelando ou enfraquecendo investimentos e diretrizes que influenciaram os museus, instituições e produções, um estreito na Igreja Católica e sobre os expoentes do clero em nome do secularismo do Estado, Atenção especial para reproduzir as pinturas do judiciário e até a diplomacia, com um rolamento de substituição de embaixadores nos locais mais importantes, incluindo Roma. Presa, especialmente, em alguns aspectos considerados prioritários, o presidente Duda não havia tratado que se colocou várias vezes de lado, não assinando as medidas. E agora há também o alto judiciário com a investigação, assumindo crimes muito graves que são punidos com uma punição que vai à prisão perpétua por dez anos.





Enquanto isso, Bruxelas observou a estranha entrega de silêncio sobre temas como a liberdade da imprensa, a separação de poderes, a independência do judiciário e o estado da lei. A rodada de 18 eleições pode aumentar o ataque judicial ao primeiro -ministro. O mais credenciado para a vitória é o prefeito de Varsóvia Rafał Trzaskowski da Coalizão Cívica, a preferência nas pesquisas, que perdeu a última vez no fio de lã com Duda, e o historiador Karol Nawocki, formalmente independente, mas com o apoio do conservador O partido PIs roubou recentemente o financiamento da campanha eleitoral. O Instituto Nacional de Memória (IPN) também dirigiu Nawrocki, também nos pontos turísticos do novo curso de tanques.