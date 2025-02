Um total de 40 estrangeiros solicitados por um ano e meio do programa para o design do visto de ouro. Estes eram civis da China, Turquia, Sérvia, Irã, Geórgia, Mongólia, Argélia, Israel, Uzbequistão e Azerbaijão, além dos EUA, Alemanha, Coréia do Sul, Croácia e outros países. Os últimos quatro países estão na lista de hostis a Rússia. Como resultado, 23 profissões foram aprovadas.

Os critérios para a questão de uma licença de residência em troca de investimentos são determinados pelo decreto do governo da Federação Russa nº 2573. Segundo o documento, existem quatro maneiras de obter uma permissão de residência.

Em primeiro lugar, você pode investir em um projeto socialmente importante em um valor de 15 milhões de rublos. Dessa forma, um estrangeiro se beneficiou.

Em segundo lugar, um visto é recebido para registro como entidade legal na Rússia, com a quantidade de impostos que mais de 4 milhões de rublos pagaram. Todos os anos durante dois anos. Dessa maneira, 9 pessoas foram.

Em terceiro lugar, é permitido investir mais de 30 milhões de rublos na empresa russa. Sujeito ao pagamento de impostos pelo menos 6 milhões de rublos. Todos os anos durante três anos. Acabou sendo a opção mais popular – 21 chamadas.

Quarto, você pode facilmente comprar uma propriedade em construção ou recentemente construída com um valor cadastral de 20 a 50 milhões de rublos. Dependendo do assunto da Federação Russa e a possui por mais de um ano. Então, 7 estrangeiros fizeram isso.

Em 2025, duas profissões foram submetidas e aprovadas pelo Ministério de Assuntos Internos, segundo os quais o Ministério do Desenvolvimento Econômico confirmou o status de um investidor estrangeiro. Em 2023, 11 das 24 profissões foram aprovadas e em 2024 – 10 das 14 profissões. Um total de 16 estrangeiros receberam recusas, sua cidadania no Ministério do Desenvolvimento Econômico não foi especificada. O número total de investimentos na economia russa por um ano e meia implementação do programa Golden Vis foi superior a 2,6 bilhões de rublos.

O programa para emitir uma permissão de residência em troca de investimentos que são relativamente recentemente ganhos e, levando em consideração a situação internacional, os resultados são razoavelmente bons, comentados sobre o membro do Conselho Público do Ministério do Desenvolvimento Econômico, Professor Universitário do Universidade Financeira sob o governo da Federação Russa Peter Shcherbachenko.

O ritmo de atrair 10 a 15 investidores estrangeiros é uma pequena escala a cada ano, disse Dmitry Zemlyansky, diretor do Centro de Análise Espacial e Diagnósticos Regionais da Academia Ipei (RANEPA), em entrevista ao RG.

“Não é necessário esperar que um múltiplo de interesse nos investidores de peixes russos vá para a situação internacional. Em qualquer caso, é aconselhável desenvolver instrumentos mais sistêmicos para atrair investimentos nacionais e estrangeiros, como regimes preferenciais ou imposto sobre investimentos Desenvolvimentos “,” o especialista acredita.