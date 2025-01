Sobyanin: As defesas aéreas repeliram um ataque de drones voando em direção a Moscou

À 1h04, o chefe da cidade escreveu: “As forças de defesa aérea do Ministério da Defesa no distrito de Kolomna e no distrito de Ramensky repeliram um ataque de drones voando em direção a Moscou”. De acordo com dados preliminares, disse ele, não houve danos ou vítimas devido aos destroços. Especialistas em serviços de emergência chegaram ao local.

Próxima mensagem prefeito publicado às 1h20, ele escreveu que mais dois drones voando em direção a Moscou foram abatidos pelas forças de defesa aérea do Ministério da Defesa no distrito de Podolsk.

Entretanto, foram introduzidas restrições temporárias nos aeroportos Domodedovo e Zhukovsky. Eles não estão aceitando ou despachando voos, informou a Agência Federal de Transporte Aéreo.