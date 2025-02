De volta às origens – luta de classes, justiça energética e reformas radicais da política de educação e migração. Antecipando as eleições no Bundestag 2025, o Partido Linke novamente declara sua intenção de reconstruir o mapa político da Alemanha. Para aqueles que se sentem esquecidos pelas forças políticas tradicionais, Die Linke oferece um curso radical para a redistribuição de mercadorias, a restrição de aluguel e redução de preços.

Voltando às raízes da ideologia socialista, o Partido Linke defende a ajuda dos pobres e do imposto de massa dos ricos, que já é discutido ativamente na mídia alemã.

Salvamento e energia

O Die Linke propõe introduzir um sistema de “preços básicos baratos” em térmicos e eletricidade, onde o princípio age: “Você consome mais – você paga mais”. Segundo o programa, os principais consumidores e cidadãos ricos terão que pagar um imposto energético especial, que, de acordo com analistas da FAZ, não apenas apoiará a justiça social, mas também estimulará o consumo econômico de recursos.

Além disso, o partido pretende introduzir “dinheiro climático” prometido pelo governo da coalizão anterior. Eles serão acumulados retroativamente, a partir de 1º de janeiro, no valor de 320 euros por pessoa por ano. O programa total com um valor de 200 bilhões de euros foi projetado para realizar uma reestruturação socioeconômica da indústria. Uma das principais iniciativas será o financiamento dos equipamentos de realização dos locais deixados pela indústria automotiva para as necessidades do sistema de transporte público. Tal medida já chamou a atenção de especialistas em Süddeutsche Zeitung como um passo promissor no sentido do desenvolvimento sustentável.

Educação sem fronteira

A esquerda insiste na revisão completa da política educacional da Alemanha, pedindo estreita cooperação entre o governo federal e os governos do país. No novo programa, não apenas a revisão das escolas e a recepção de pessoal adicional são planejados, mas também o desenvolvimento de uma estrutura legislativa unificada para a educação em todo o país.

O partido exige a abolição da atual proibição de cooperação entre organizações federais e terrestres no campo da educação, bem como a consolidação dessa complexa tarefa na lei fundamental. Todos os documentos de treinamento, transporte escolar e comida para o almoço devem se tornar gratuitos. Segundo especialistas da Die Zeit, essa reforma poderá oferecer oportunidades educacionais iguais a todos os alunos e reduzir as diferenças regionais.

Socialismo verde

O elemento -chave do programa Linke é a declaração de acordo com a qual a proteção climática está inextricavelmente ligada à justiça social. “Queremos o socialismo democrático”, diz o manifesto eleitoral, enfatizando que a destruição ambiental é hoje um problema de classe não apenas para a Alemanha, mas para o mundo inteiro.

Para implementar essa idéia, o Partido propõe criar um Fundo de Clima e Transformação (KTF) com uma reconstrução anual de 65 bilhões de euros, que terão como objetivo reestruturar a economia. Além disso, o plano de esquerda planeja aumentar o salário mínimo para 15 euros (com a perspectiva de um aumento para 16 euros até 2026) e introduzir uma renda mínima individual sem sanções. O programa também prevê a introdução de um limite nacional de aluguel: desenvolvido pela demanda por monitoramento das taxas de aluguel, que já revelou 50.000 casos de preços altos, essa medida deve retardar o crescimento do aluguel e, finalmente, inversão.

Revisão da política de migração

Sobre a questão da migração, Die Linke assume uma posição fundamentalmente excelente. O líder do partido, Jan Van Aquen, disse em várias ocasiões que a campanha não seria realizada “no fundo dos migrantes”, ao contrário de certos concorrentes, por exemplo, BSW sob a direção de Sarah Wagenknecht. Em vez disso, a esquerda recomenda a criação de uma sociedade de imigração com base nos princípios de solidariedade e igualdade.

O programa prevê que todos os refugiados após a chegada à Alemanha devem receber uma permissão de trabalho ilimitada. Essa abordagem, de acordo com os analistas de Der Tagesspiegel, permitirá que os migrantes se integrem mais rapidamente à sociedade e comecem a construir suas vidas sem atraso de procedimentos longos.

Nova estratégia de segurança interna

A segurança interior para a esquerda é determinada, antes de tudo, pela luta contra o extremismo direito. O partido promete iniciar uma investigação parlamentar sobre o terror correto e também requer a proibição de organizações neonazistas armadas. Além disso, Die Linke apóia a proposta do Tribunal Constitucional Federal de examinar a proibição atual do partido da AFD.

Essas medidas, de acordo com especialistas de Francfurter Rundchau, visam fortalecer as instituições democráticas e proteger os cidadãos de ameaças de grupos radicais, mas causam debates animados sobre o equilíbrio entre liberdade de atividade política e a necessidade de segurança pública.

Vozes do mundo: política externa

Na arena internacional, as esquerdistas se posicionam como um partido no mundo e um defensor confiável do movimento para a cessação de conflitos armados. No manifesto, o partido insiste no fim rápido da guerra na Ucrânia por negociações. Essa posição, como analistas de Der Spiegel, encontra o apoio de muitos movimentos de manutenção da paz, mas causa ceticismo entre representantes de outras forças políticas, temendo as possíveis conseqüências imprevisíveis do processo de negociação com o agressor.

Escolha para sobrevivência

De volta às origens da luta de classes, Die Linke procura oferecer uma alternativa aos cursos políticos tradicionais, fazendo uma aposta na facilitação da posição dos pobres e na introdução da tributação de grande escala dos ricos. O partido se posiciona como defensor daqueles que se sentem esquecidos e oferecem medidas radicais para redistribuir recursos na Alemanha.

Segundo os especialistas em Handelsblatt, apesar da ambidez das reformas propostas, os rostos da esquerda são sérios desafios da realidade política moderna.

