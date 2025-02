Sofia Goggia está pecador atacando Mattarella? A reação de Jannik surpreende a todos

Leonardo Iannacci 1 de fevereiro de 2025

Felizmente, o país que precisa de heróis. Heróis esportivos, campeões que ganham, melhoram e nos fazem sonhar em esquecer o que Giorgio Gaber chamou de chato de “Sobrevivência Daily”. Atualmente, o italiano se alimenta de empresas de tênis e esqui. A ponta do iceberg é um garoto de 23 anos nascido em Sesto Pusterria e, surpreendentemente, quando ele triunfa, fala com educação e conquista. Jannik Sinner Era o caráter mundial de 2024, será por anos e incorporará o herói perfeito do nosso tempo. Se nos movemos entre a neve, há duas garotas que desempenham o papel dos números 1 e enfrentaremos os mundos ameaçadores de Saalbach de favoritos absolutos em livre e supergiant -Descent: tão igual e tão diferente, eles são Federica Brignone e Sofia Goggia . Fede é o campeão com um estilo agradável, Sofi, o campeão que morreu curvas rápidas, as portas e os ataques de Azanna.

Bem o Goggia Coaggiosa também é tornada admirável em um mundo onde muitas pessoas ficam para trás das fachadas pelos democratis dorotei, muito que faz você entender, mas não diz nada na cara. Sofia é diferente, ele tem personalidade, ele é uma mulher do novo milênio. Em uma longa confissão de La Repubblica, ele expressou seus pensamentos sobre o pecador, uma pessoa justificada ausente para a cerimônia que os tenistas receberam no Quirinal de Mattarella: “Eu teria ido porque o Presidente da República é o mais alto cargo do estado.” O mundo da web leu imediatamente essas palavras que expressam uma opinião pessoal como um ataque a Jannik.





Quem, conhecendo Sofia, não corresponde à verdade. Quando ele diz: “Eu tenho um máximo das instituições, das quais faço parte da Guarda Financeira, o convite é uma grande razão para o orgulho e, enquanto vivo, não é concebível pensar em uma recusa”, os 32 -O -ano -old Fuoriclasse diz que não está ciente das circunstâncias físicas atuais em que os triunfos de Melbourne são encontrados depois de retornar à Itália: ele está estressado, cansado e os médicos o impuseram por dias de paz absoluta. Aqueles que tremiam durante o desafio nas quartas de final com Runa Eles eram uma campainha de alarme. No entanto, não havia malícia nas palavras da Goggia nem vontade de prejudicar Jannik: as duas estimativas, mais de uma vez ela pronunciaram admiração pelo que o pecador combina. Ele nos confessou: «Gosto de Jannik quando ataca a bola, mas fiquei surpreso quando o vi. Tem um estilo louco ».

Não se deve ser negado que a Goggia tenha sua opinião sobre a ausência da colina, mas essa suposta rivalidade nascida da opinião que é expressa em uma entrevista e desenvolvida na Web Crazy não pode e não deve ir mais longe. O Goggia disse o dele: Live Live Who Pense, que tem um cérebro que se expressa, que tem coragem sobre suas idéias. A comparação não é uma colisão. Jannik e Sofia são dois legado do nosso esporte e de nossas vidas. Na história da Itália, eles eram gradualmente Fausto Coppi e Gino Bartali para nossos avós, e depois Riva e Rivera, Paolo Rossi e Alberto Tomba, e mais recentemente Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Jannik e Sofia são dois números modernos 1. Deus nos deu e ai para aqueles que os tocam.