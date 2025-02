Sofia Richie Graing está contando com esse suplemento de estimulação de crescimento para cabelos grossos e brilhantes pós-parto

A maternidade é uma mistura épica de altos e baixos, que é exacerbada apenas pelo fato de que o gerenciamento de uma criança deixa pouco ou nenhum tempo para Cuidados auto-administradosAinda menos pensamento autônomo. Sofia Richie Graaling sabe que é verdade. Ela recebeu seu primeiro filho, Eloise, no ano passado.

Richie Grainge é aberta e honesta sobre sua experiência com a maternidade, incluindo uma das maiores preocupações de beleza de que mulheres grávidas e pós -parto enfrentam deficientes. Causada por flutuações em hormônios naturais, os cabelos emagrecentes ocorrem com mais frequência Três meses após o parto. Embora possa acontecer mais cedo ou mais tarde. Para Richie Grainge, foi o primeiro.

Eu peguei Richie Grainge para falar sobre sua experiência com a maternidade, como ela se infiltra em pequenos momentos de tempo “eu” em dias carregados e por que ela escolheu “ser proativo” na perda de cabelo. Continue rolando para aprender tudo isso e muito mais.

Você pode me dizer como você foi apresentado em Nutrafol e por que você começou a tomá -lo?

Quando descobri que estava grávida, realmente experimentei um pouco de perda de cabelo. Parou imediatamente imediatamente, e eu não experimentei o resto da minha gravidez, então supunha e ouvi outros amigos que experimentaram uma perda de pós -parto que era uma possibilidade para mim. Como precaução e, para ser proativo, pedi os suplementos de pós -parto Nutrafol apenas para avançar.

Você viu uma diferença para aceitá -lo? Você diria que faz parte da sua rotina diária de bem-estar agora?

Tive a sorte de não ter experimentado a perda de cabelo pós -parto, então o que notei com a tomada de suplementos é um brilho global com meu cabelo. Percebi que meu cabelo era muito mais espesso do que antes, e sua saúde geral que notei consideravelmente melhorou.

De certa forma, eu estava esperando o momento em que ia (experimentar a perda de cabelo pós -parto) porque todo mundo sempre diz: “Isso acontecerá com você. Aguarde até seis meses de pós -parto. Tenho oito meses após o parto e, honestamente, meu cabelo nunca foi saudável. Eu tomo meus suplementos de manhã com o café da manhã, e é apenas para me tornar um jogo da minha rotina matinal.

Você usa outras técnicas de cabelo e couro cabeludo relacionadas ao bem-estar ou automóveis? Tudo o que você fez para melhorar os resultados que você vê no Nutrafol?

Eu sempre amo fazer máscaras naturais como máscaras de óleo de coco. Descobri que eles eram extremamente úteis com o meu cabelo. Mesmo quando eu era criança, tive “poções de cabelo” com meus amigos. Tenho a impressão de que isso é algo que sempre fiz e obtive ótimos resultados.

Eu gostaria de conhecer os outros produtos que você ama recentemente. Você é uma pessoa que tem um shampoo essencial e revitalizando, ou você testar novas fórmulas o tempo todo?

Isso é mais um sentimento para mim. Meus cabeleireiros recomendam toneladas de produtos diferentes, e eu tento muito, por isso tenho uma porta rotativa de produtos que ocorre constantemente, mas diria que me mantenho a produtos para cabelos limpos e saudáveis. Eu tento mantê -lo limpo e não muito pesado com ingredientes, pelo menos meu tipo de cabelo.

Você fez seu pão de assinatura. É sempre o seu estilo de referência?

Agora que sou mãe e minhas manhãs não são tão fáceis, não tenho 30 minutos ou 25 minutos para aperfeiçoar meu cabelo. Mesmo se eu o fizesse, meu cabelo seria estragado em 10 minutos. Agora estou em caudas de cavalos covardes.

Se eu sair e precisar me jogar muito rapidamente juntos, farei uma parte central, um coque. Eu uso a mesma rotina – essa aparência suave com um óleo ou um creme, mas acho que é muito mais rápido que o topo que eu costumo fazer.

Como você integra o bem-estar e os cuidados pessoais em sua rotina desde que você se torna mãe? Eu sei que o tempo deve ser limitado.

Eu cheguei a um ponto em que estava tipo Oh, eu não me penso há muito tempo e coloquei toda a minha energia e meus pensamentos para cuidar do meu filho. Quando você vai se virar e cuidar de si mesmo? Eu tive desta vez provavelmente três meses após o parto. Meu sistema imunológico era muito baixo e eu realmente não cuidava de mim mesma. Encontrei poucas maneiras durante os cochilos de Eloise para me registrar mentalmente comigo mesmo. Comecei a meditar. Para mim, realmente não estava focado em produtos.

Foi apenas para encontrar momentos para mim, meditar, comer de forma saudável. No começo, fui, então encontrei comida que me ajudou a produzir leite, mas sim, o simples fato de encontrar pequenos momentos para sentir que cuidar de mim era extremamente importante.

Absolutamente. Quando você tem um bebê, você se esconde para chuveiros. Não é tanto em um cuidado pessoal.

100%.

Você tem algum conselho ou dicas para mães novas ou pendentes? Que coisas você aprendeu?

Aprendi que chegar a outras mães fará com que você se sinta tão confortável porque 99% dos problemas ou as coisas que eu pensei que aconteceriam com qualquer outra mãe. No início da minha viagem pós -parto, fiquei casulo e não falei sobre isso com ninguém. É só quando eu realmente estiquei minha mão para amigos que eram mães ou para fazer amigos que eu tinha esse conforto e que eu disse a mim mesmo, Ok, isso é normal. Isso acontece com todos. Eu acho que estar aberto e me comunicar com sua comunidade.

Do recém -nascido ao estágio da criança, tudo muda tão rapidamente. Eles cruzam os marcos tão rapidamente. Qual você acha que é a sua parte favorita da maternidade no momento?

Eloise tem 8 meses, então ela está começando a rastejar. É a coisa realmente emocionante que acontece aqui. Ela rasteja, ela come, mas, como você disse, todos os meses traz algo novo, e eles se desenvolvem tão rapidamente nessas etapas iniciais, então eu mantenho o máximo possível. Volto às fotos dela há três meses e ela parece um bebê completamente diferente. Por mais que eu o ame, eu só quero me enrolar e chorar, porque sei que nunca vou recuperar esses momentos, mas é incrível. Eu tenho o bebê mais fácil no rosto do planeta. Ela é a maior garotinha, então tenho muita sorte.

