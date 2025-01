Som raro do impacto de um meteorito capturado pela câmera da campainha de uma casa no Canadá | Assista ao vídeo viral

Um raro momento foi capturado pelas câmeras na cidade de Charlottetown, no Canadá, quando uma rocha vinda do espaço caiu na Terra. O incidente ocorreu em julho do ano passado.

A câmera da campainha de uma casa canadense capturou o raro vídeo e som do meteorito atingindo a Terra ao bater em uma passarela.

Um casal, Joe Velaidum e sua parceira, Laura Kelly, voltaram para casa depois de uma caminhada noturna quando perceberam que seu caminho estava cheio de poeira e detritos estranhos, de acordo com a Sociedade Meteorítica.

Depois de verificar a câmera de segurança, eles viram algo atingindo a entrada, produzindo uma nuvem de fumaça e um estalo.

A dupla mais tarde relatou a substância ao Meteorite Reporting System da Universidade de Alberta e o curador Chris Herd examinou amostras dos detritos para confirmar suas origens interestelares.

Um homem canadense esteve perto de conseguir isso Pouco antes da queda do meteorito, Velaidum e Kelly saíram de casa para passear.

“Eu estava literalmente parado no local exato onde o meteorito caiu alguns minutos depois”, disse Velaidum, de acordo com uma reportagem da agência de notícias The Canadian Press.

“Tenho pensado muito sobre isso porque, você sabe, quando você tem uma experiência de quase morte, isso te choca”, acrescentou.

Acredita-se que as imagens do meteorito sejam as primeiras, enquanto as câmeras capturaram meteoros cruzando o céu.

Sobre meteoritos Meteoritos são pedaços de rocha espacial que caem na Terra após sobreviverem a uma viagem através de sua atmosfera escaldante.

Segundo a NASA, cerca de 48 toneladas de detritos semelhantes caem na Terra todos os dias.

A rocha espacial foi oficialmente registrada na segunda-feira e batizada de Charlottetown, em homenagem à cidade da Ilha do Príncipe Eduardo, no leste do Canadá.

A Universidade de Alberta, após investigação, descobriu que o meteorito era um condrito comum.

“Como o primeiro e único meteorito na província de PEI, e possivelmente nas Marítimas, o meteorito de Charlottetown anunciou sua chegada de forma espetacular. Nenhuma outra queda de meteorito como esta foi documentada”, disse Chris Herd, geólogo e professor do Departamento de Ciências da Terra e Atmosféricas.