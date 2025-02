Somente advogados representarão os interesses dos cidadãos antes do tribunal

O ministro da Justiça russo Konstantin Chuychenko anunciou um novo projeto que apenas advogados poderão representar os interesses dos cidadãos perante os tribunais. Esta decisão é o resultado de longas discussões e visa melhorar a qualidade da assistência jurídica e proteger os direitos dos cidadãos.

Segundo o ministro, as exceções serão fornecidas em certos casos, por exemplo, quando parentes próximos ajudarem um julgamento. Isso manterá a disponibilidade de assistência jurídica para aqueles que não podem pagar os serviços de um advogado.

Natalia Chernova, advogada, comentou sobre esta decisão: “O monopólio do advogado foi discutido por muitos anos. Atualmente, por exemplo, em certas categorias de casos, os representantes só podem participar de treinamento jurídico mais alto – esses são casos de procedimentos administrativos, bem como a participação no órgão de apelação nos negócios civis. A inovação melhorará a qualidade do escritório representativo e a proteção dos direitos dos cidadãos no tribunal. »»

Assim, o novo projeto do Ministério da Justiça pretende simplificar e melhorar o julgamento, bem como proteger os interesses dos cidadãos, que, é claro, levarão a uma grande ressonância pública e uma discussão em círculos legais.