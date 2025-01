Somente Kylie Jenner pegaria sushi em Paris carregando uma peça na história da moda dos anos 90

A semana da Couture de Paris é sem dúvida o auge de todo o calendário da moda. As criações de faixas são incrivelmente complexas, a lista de convidados é exclusiva e os designers estão no topo do jogo. Hoje, ela foi fotografada quando chegou para almoçar no Bar des Pés, carregando uma verdadeira história da moda.

O vestido leopardo de Kylie é da coleção Alaïa f / W 1991. O desfile apresentou várias versões diferentes da aparência, incluindo uma iteração de combinação modelada por Naomi Campbell e uma silhueta de ombro transportada por Iman para um filme primeiro naquele ano. Se você tivesse acesso a peças de arquivo sofisticadas, não as usaria para almoçar? Isso é o que eu pensei. Role para baixo para ver a nova roupa de Kylie Jenner e revisitar as fotos de Naomi e Iman de 1991.

(Crédito da imagem: backgrid)

Kylie Jenner usava um vestido Alaïa f / W 1991 em Paris hoje.

(Crédito da imagem: backgrid)

Kylie completou o visual com bombas pretas simples.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Naomi Campbell modelou uma versão do Catsuit da aparência do leopardo na pista.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Iman trouxe uma iteração ao ombro para um filme primeiro em 1991.

