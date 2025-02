Somos editores de moda – tudo o que vimos, desgastado, feito e comemos durante o NYFW

Aqueles que participam da semana de moda sabem que é verdade demais: os dias são longos, mas a semana sempre parece passar para uma fração de segundo. Que Semana de moda de Nova York desceu novamente para a cidade, que melhor maneira de avançar tudo o que está acontecendo do que pelo objetivo de nossos próprios editores? Nos próximos dias, veremos uma excelente gama de coleções de outono de 2025, mas, apesar das roupas que são o principal objetivo da semana, nossa equipe também se envolverá em muitas refeições incríveis, pegue cerca de 100 uber, trem e passeios de ônibus E, é claro, carregue muitas roupas da moda.

A semana nos traz para cima e para baixo na ilha de Manhattan e até no rio no Brooklyn. Tiramos muitas fotos, enviamos muitos gatos em grupo e publicamos uma blitz real do Instagram em nossos fluxos. Basta dizer que nosso tempo de tela aumentou em um grau assustador. Em outras palavras, fazemos um trama. Se você já se perguntou em que dia na vida de um editor -em questão de moda presente NYFW É como, você está prestes a provar, porque eu carreguei cada participante de nossa equipe de moda com relatórios sobre os destaques de cada dia, sua faixa favorita para a cultura pop que todos estavam falando sobre o que ele comia, bebeu e usava. Continue lendo a equipe que o que é a semana da moda destaca o rolo e volte todos os dias para atualizações.

Dia 2

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Calvin Klein)

Quem: Anna Laplaca, editora -in -Chief of Fashion

Look do dia da faixa favorita:

Depois que o Raf Simons foi embora, Calvin Klein, o mega-marc americano estava ausente dos trilhos, deixando uma lacuna preocupada no calendário da NYFW durante as temporadas desde então. Todos os olhos estavam no retorno da marca hoje e fico feliz em dizer que a coleção foi tão emocionante quanto eu havia planejado, se não mais. Veronica Leoni, a primeira diretora criativa de Calvin Klein, definitivamente trouxe sua experiência como Jil Sander, Céline via Phoebe Philo, The Row e Moncler. A coleção foi elegante e mínima, mas emocional, com fantasias de saia dos anos 80 para a mulher que trabalha, casacos de boné e camisas quadriculadas que tocavam códigos CK clássicos. Veja 10, uma saia lápis cinza e um blazer sem colarinho de ombro forte associado a uma bolsa de configuração clássica e bombas redondas, era um favorito pessoal e uma demissão por fabricantes de gostos na internet.

A tendência que você já vê em todos os lugares:

Embora o ressurgimento que Boho ainda não tenha se enraizado aqui em Nova York, uma coisa que eu já notei muito são as margens, em particular os detalhes marginais feitos de uma maneira muito elegante e mínima. Em forma, o novo diretor criativo Frances Howie tem excelentes cintos de couro no topo das casacos de lã no chão, que tinham longos sotaques com bolotas. Em Lafayette 148, havia uma magnífica bolsa do comprador de couro acabado com franjas de cada lado. Os dois exemplos estão longe do tipo de curativo que a Fringe geralmente evoca, e eu não poderia estar mais animado para ver onde ele aparece.

(Crédito da imagem: formulário)

O momento da cultura pop mais agitada do dia:

Como se o retorno de Calvin Klein à pista ainda não fosse suficiente, o título do dia era Kendall Jenner, que estava andando no show. Mas ainda mais digno de fofocas foi o fato de o recente ex-amigo Bad Bunny estar sentado na primeira fila do show (muito íntimo). Os rumores começaram imediatamente a girar de que o par estava de volta juntos, mas qualquer que seja o status dos relacionamentos, eles certamente fizeram ondas apenas por estar lá.

A melhor coisa que você comeu e / ou bebida hoje:

Enquanto eu entro no estande ligeiramente iluminado no neo-Frannch Bistro Ella: Um quarto até as 21h, eu estava com tanta fome que poderia ter comido tudo o que estava bem na minha frente (o copo de iogurte que eu tinha ao meio -dia não cortou mais). Felizmente, a mesa em que me juntei ao United por meu amigo e publicitário de moda brilhante Amy Sturgis Rapidamente cheio de pratos de pão e queijo, pecorino bêbado com mel e azeitonas fritas. Tudo me fez salvar e a confortável cozinha francesa e uma boa conversa foram exatamente o que eu precisava para descomprimir depois de um dos meus dias mais movimentados da semana até agora. O bar de restaurantes localizado no East Village se torna um ponto de acesso para a jovem multidão criativa e nesta noite de sexta -feira, estava começando a encher por volta das 23h.

Momento notável entre os shows:

Conhecer meus amigos editores de quem o que o que o que e outras publicações é de longe o meu jogo favorito da semana de moda. É sempre como uma grande reunião vendo tantos rostos familiares e conversando – tanto que eu comecei a brincar da “Semana dos Amigos de Nova York”. Divulgando os detalhes da roupa, discuta os programas que amamos (e não o fizemos!), Trocando os últimos rumores da indústria e, em geral, atualizamos, são sempre os momentos que mais me fazem sorrir.

O que você usou:

Perdi o relato do número de vezes que apresentei esta jaqueta na minha quem usava histórias nesta fase, então pensei que agora era tão bom quanto sempre fazê -lo finalmente. Os detalhes do pescoço e da cintura Cinch me lembram a jaqueta dos meus sonhos, mas sem o preço do investimento, então eu pedi antes da semana e acho que foi a escolha certa, porque tantas pessoas me elogiaram. Estava muito frio para o couro TBH, por isso sobrepusei o suéter aritzia mais celestial aritzia e estilizei com leggings e botas com peso de joelho para deixar a silhueta da jaqueta para levar a frente do palco. Meus óculos de sol Moncler fhite acrescentaram a dose perfeita de energia da filosofia para terminar.

Compre a roupa de Anna:

Prevalecente Jaqueta de couro Mendoza

MANGA Perneiras magras na altura média

St. Agni Saco de ombro Connolo

Moncler Óculos de sol pilotos de fhaite

Rota da Jordânia Brincos de Bari

Dia 1

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight / Collina Strada)

Quem: Tara Gonzalez, editora -in -chief e editor social sênior

Look do dia da faixa favorita:

Eu ainda amo o show de Collina Strada, especialmente porque estou com looks que são realmente sobrepostos com toneladas de texturas ou padrões diferentes ao mesmo tempo. Eu sempre vou embora da pista com novas idéias sobre como estilizar o que já tenho de uma maneira mais complexa. Eu amo a renda preta e as extensões do que parece ser o veludo preto descendo meus braços e o peito corta uma forma tão grande. Tudo o que acontece abaixo também é tão divertido: parece uma combinação de saia e calça com babados marrons que enquadram as pernas apenas com um tecido transparente que também lhes permite dar uma olhada. Para mim, não há nada melhor do que um artigo de roupas que não fazem você saber o que é. Eu também realmente preciso de sapatos de colaboração da Puma. Eu estava tão em sapatos de boxe e amo que eles prenderam babados espalhando o topo, dando -lhes uma sensação mais feminina.

A tendência que você já vê em todos os lugares:

Eu acho que o maximalismo está voltando. Vimos um luxo tranquilo assumindo o controle há anos, mas em Collina Strada e Christopher John Rogers, cores, padrões, impressos, tecidos sobre tecidos sobre tecidos, governados. Os olhares eram complexos, as cores eram ousadas, os sapatos eram descolados. Parece uma reação ao estado atual do mundo no momento. Tudo parece um pouco caótico – e, portanto, o caos também vem para nossos armários (exceto nesse sentido, é da melhor maneira).

O momento da cultura pop mais agitada do dia:

Em Collina Strada, sempre há um momento viral. Nesta temporada, dois modelos vestindo vestidos de noiva saltaram a pista de mãos dadas e ficaram para um beijo no final da pista. Quando eles voltaram para o lugar onde eu estava sentado, eles pararam novamente quando você mergulhou para um beijo antes de pularem nos bastidores. Foi o tipo de momento que lembra que a moda é a melhor quando não se leva muito a sério. O que é roupas, se não algo, enquanto alguém o imerga para um beijo?

A melhor coisa que você comeu e / ou bebida hoje:

Na verdade, passei a maior parte deste dia correndo e esquecendo de comer. O último show do dia – Christophe John Rogers – estava nos estaleiros profundos no Brooklyn e, quando acabou, cada editora de que eu estava falando estava com fome. Todos nós vamos coletivamente para o coquetel da Prada em sua loja do Soho, para descer de Martinis ao Expresso antes de perceber que a comida real rapidamente se tornou uma necessidade. Meu amigo conseguiu pendurar uma reserva muito fina às 22h30. Obtivemos um suporte vermelho confortável, identificamos cerca de dez outros modelos, editores e influenciadores que também caíram na Prada e pedimos várias ordens de (Crisp) e mexilhões. É um sentimento dos cinco primeiros para mim: comer em um estabelecimento de Nova York por um capricho com os amigos durante a semana de moda, puxando algo ridículo para algo delicioso.

Momento notável entre os shows:

Durante o coquetel da Prada, todos obtiveram um livro intitulado “Ten protagonistas”, que foi uma colaboração entre o autor Oottessa Moshfegh e Prada, para sua campanha de primavera / verão 2025. Em Balthazar, meus amigos e eu trocamos juntos no livro e eu tive a impressão de que um daqueles momentos mais jovens ficaria encantado ao saber que eu vivia.

O que você usou:

Eu realmente giro para ser confortável e prático durante a semana de moda. Ele nevou, depois agradou no dia anterior, o que significa que todo o Nova York era uma poça macia gigante e eu precisava usar sapatos práticos. É claro que, no final do dia, sou prático da maneira mais adicional e optei por um par de botas de chuva Chanel vintage que marquei no Real Real. Eles estão brilhando com um detalhe dos dedos dos pés e flores plásticas que excedem o lado. Eu os estilizei com minha saia favorita Jacari Jacari, que é feita de boxeadores e, portanto, é tão confortável, uma gola alta preta J.Crew que eu ofereci e roubei do meu namorado, e uma trincheira e uma trincheira em couro rocha com simone rocha com Detalhes da pérola no peito.

Compre a roupa de Tara:

Simone Rocha Casaco de manga Black embelezada

Para temer Caxemira Turtleneck

Jacari Shorts de boxe em espiral